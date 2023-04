Ecco perché Telegram è stato bannato in Brasile

Telegram potrebbe presto scomparire dagli app store brasiliani dopo che un tribunale federale del paese ha emesso un divieto temporaneo contro il servizio di messaggistica. Il giudice Wellington Lopes da Silva ha ordinato a Google e Apple di rimuovere l’app dai loro negozi e agli operatori di telefonia mobile di bloccarne l’accesso per non aver consegnato i dati completi dell’utente da due chat di gruppo neonazisti.

Telegram dovrà anche pagare una multa di quasi $ 200.000 al giorno fino a quando non sarà in grado di fornire alle autorità i dati dei gruppi che si ritiene siano stati utilizzati per incitare gli attacchi alle scuole in Brasile.

Secondo il New York Times, le chat di gruppo sono state trovate sul telefono di un adolescente accusato di aver commesso due sparatorie a scuola a novembre, che hanno provocato tre morti e 13 feriti. Le autorità hanno affermato di aver visto tutorial su omicidi, istruzioni sulla fabbricazione di bombe e video violenti in quelle chat di gruppo, oltre a contenuti nazisti.

Il ministro della giustizia brasiliano Flavio Dino ha dichiarato: “Il cosiddetto movimento antisemita agisce in queste reti. E sappiamo che questo è alla base della violenza contro i nostri bambini, i nostri adolescenti“.

Il giudice da Silva ha spiegato che l’app di messaggistica ha fornito solo informazioni sull’amministratore di un canale chiamato “Movimento antisemita brasiliano“. Non ha fornito alle autorità informazioni sui membri di quel gruppo e nessun dato proveniente da un altro canale chiamato “Fronte antisemita“.

Secondo quanto riferito, il servizio ha affermato che i gruppi erano stati cancellati e che non poteva recuperare alcuna informazione, ma ciò non era sufficiente per giustificare il mancato rispetto della citazione della corte al giudice.

Non è la prima volta per Telegram

La Corte Suprema brasiliana aveva precedentemente bandito Telegram per non aver congelato gli account che diffondevano disinformazione prima delle elezioni presidenziali dello scorso anno. Tuttavia, il divieto è stato revocato in appena un paio di giorni e Telegram ha attribuito la sua non conformità alle e-mail perse.

via