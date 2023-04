Google spiega perché il backup sul cloud dei codici 2FA di Authenticator non è crittografato

Negli scorsi giorni Google Authenticator ha lanciato la possibilità di sincronizzare i codici 2FA con il tuo account Google. Da allora è emerso che la funzionalità non è crittografata end-to-end (E2EE) e Google ha spiegato il motivo.

I ricercatori di sicurezza di Mysk sono stati molto critici sul fatto che la nuova funzionalità di sincronizzazione di Google Authenticator non è crittografata end-to-end (E2EE) e, pertanto, Google potrebbe, in teoria, ottenere e replicare i tuoi codici 2FA. Questo reclamo è valido per coloro che sono molto attenti alla sicurezza e non si fidano di Google (o di una terza parte malintenzionata) per non accedere ai dati degli utenti.

Google has just updated its 2FA Authenticator app and added a much-needed feature: the ability to sync secrets across devices.

TL;DR: Don't turn it on.

The new update allows users to sign in with their Google Account and sync 2FA secrets across their iOS and Android devices.… pic.twitter.com/a8hhelupZR

