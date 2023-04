Microsoft pizzicata a “spiare gli utenti” tracciando tutti i siti visitati con Edge

Il browser Microsoft Edge basato su Chromium è un’opzione eccellente per molte ragioni, ma chi è attento alla privacy potrebbe essere un po’ frustrato da una recente scoperta. Attualmente, Microsoft Edge sta tenendo traccia di tutti i siti web che visiti mediante Bing.

Microsoft si è accorta del problema su Edge e rimedierà

Questa settimana un utente di Reddit ha notato che il browser Microsoft Edge ha inviato tutti gli URL visitati a “bingapis.com“. Quando gli utenti visitano un URL sul proprio browser, i dati vengono inviati a Bing per quasi tutti gli URL. Anche se sembra che non ci sia nulla di dannoso in corso qui, il problema ha implicazioni sulla privacy in quanto non viene divulgato ciò che sta accadendo ed è abilitato per impostazione predefinita.

The Verge da allora ha confermato il problema con un ingegnere del software e ha trovato la causa.

Microsoft Edge ha recentemente implementato una nuova funzione “segui” per aiutare gli utenti a tenere traccia dei creatori, che si tratti di un sito Web come androidblog.it, un canale YouTube o qualcuno sui social media, come Reddit. Come parte di tale funzionalità, Edge invia l’URL all’API di Bing, ma per motivi poco chiari.

L’ingegnere Rafael Rivera spiega che il motivo per cui la funzione sta inviando tutti gli URL che visiti a Bing è perché non funziona correttamente, con The Verge che aggiunge che è “mal implementato“. In una dichiarazione, Microsoft ha confermato di essere a conoscenza di questi rapporti e che la società intraprenderà “misure appropriate per risolvere eventuali problemi“, ma non ha offerto alcuna spiegazione del motivo per cui ciò sta accadendo.

Fortunatamente, nel frattempo, la disattivazione della funzione “segui” interrompe questa azione. Questo può essere fatto tramite Impostazioni> Privacy, ricerca e servizi> Servizi e facendo clic sull’interruttore su “Mostra suggerimenti per seguire i creatori in Microsoft Edge”.

L’alternativa definitiva si chiama Pi-hole

In alternativa, potete sbarazzarvi di questa e molte altre preoccupazioni legate alla privacy (e alle pubblicità su smartphone, PC e smart TV) installando Pi-hole a livello di rete. A questo proposito, vi rimandiamo alle nostre guide di approfondimento.