Anche Kayak supporta le passkey su Android e Chrome

Sempre più app stanno incorporando il supporto alle passkey, che è un modo più semplice e sicuro per eseguire l’autenticazione dell’utente. L’ultima in ordine cronologico è Kayak, che ora supporta ufficialmente le passkey sia su Android che su Chrome.

Sviluppate in sostituzione delle password, che spesso possono essere create male o perse, le passkey sono un nuovo (più o meno) sviluppo incorporato sia in Android che in Chrome. In particolare su Android, le passkey sono un’alternativa molto più sicura alle password, poiché si basano in qualche modo sulla biometria piuttosto che su una stringa di lettere e numeri. Sbloccando il telefono quando richiesto, le app che utilizzano passkey sono in grado di proteggere i tuoi account dietro un accesso più complesso.

Stiamo iniziando a vedere sempre più persone adottare questo metodo, e per una buona ragione. Più di recente, PayPal ha aggiunto il supporto passkey alla sua app Android poco dopo aver introdotto il nuovo standard nella sua variante iOS. Allo stesso modo, NordPass, Dashlane e 1Password hanno progettato di integrare le passkey quanto prima.

Ora, l’app di viaggio Kayak ha annunciato che il supporto passkey è disponibile tramite la sua app Android poco dopo aver introdotto il metodo nell’app in iOS 16. Oltre ad Android, Kayak sta anche rendendo disponibile passkey in Chrome, il che giocherà un ruolo importante nel far sì che altri siti Web e app si facciano strada verso un futuro senza password.

Google sta pianificando di espandere il supporto per la passkey in Android 14, sebbene siano state gettate molte basi. Con i miglioramenti nel prossimo grande aggiornamento di Android (il cui annuncio è previsto al Google I/O 2023 del 10 maggio), probabilmente vedremo le app esistenti migliorare il supporto passkey, così come altre che si uniranno al metodo di accesso più sicuro.

