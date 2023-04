OpenAI migliora la privacy di ChatGPT

OpenAI sta rafforzando i controlli sulla privacy di ChatGPT. La società ha annunciato che gli utenti del chatbot AI possono ora disattivare le cronologie delle chat, impedendo che il loro input venga utilizzato per i dati di addestramento.

Nuovi controlli della privacy su ChatGPT

I controlli, che vengono implementati “a partire da oggi”, possono essere trovati nelle impostazioni utente di ChatGPT in una nuova sezione denominata “Controlli dati”. Dopo aver disattivato l’opzione “Cronologia chat e formazione”, non vedrai più le tue chat recenti nella barra laterale.

Anche con la cronologia e la formazione disattivate, OpenAI afferma che memorizzerà comunque le tue chat per 30 giorni. Lo fa per prevenire gli abusi, con la società che afferma che li esaminerà solo se avrà bisogno di monitorarli. Dopo 30 giorni, vengono eliminati definitivamente.

Queste aggiunte vanno a soddisfare solo in parte le richieste dell’Antitrust italiano in materia di privacy e controllo dei dati.

In arrivo l’abbonamento a ChatGPT Business

OpenAI ha anche annunciato un imminente abbonamento ChatGPT Business oltre al suo piano Plus da $ 20 al mese. La variante Business si rivolge a “professionisti che necessitano di un maggiore controllo sui propri dati e alle imprese che cercano di gestire i propri utenti finali“.

Il nuovo piano seguirà le stesse politiche di utilizzo dei dati della sua API, il che significa che non utilizzerà i tuoi dati per l’addestramento per impostazione predefinita. Il piano sarà disponibile “nei prossimi mesi”.

Infine, OpenAI ha annunciato una nuova opzione di esportazione, che ti consente di inviarti via email una copia dei dati che memorizza. OpenAI afferma che questo non solo ti consentirà di spostare i tuoi dati altrove, ma può anche aiutare gli utenti a capire quali informazioni conserva.

Il consiglio di non condividere informazioni sensibili con ChatGPT rimane valido

All’inizio di questo mese, tre dipendenti Samsung sono stati sotto i riflettori per aver fatto trapelare dati sensibili al chatbot, comprese le note di riunione registrate. Per impostazione predefinita, OpenAI utilizza i prompt dei suoi clienti per addestrare i suoi modelli. L’azienda esorta i suoi utenti a non condividere informazioni sensibili con il bot, aggiungendo che “non è in grado di eliminare richieste specifiche dalla cronologia“.

Data la rapidità con cui ChatGPT e altri assistenti alla scrittura di intelligenza artificiale sono esplosi negli ultimi mesi, è un gradito cambiamento per OpenAI rafforzare la trasparenza e i controlli sulla privacy.