È ufficiale: è possibile utilizzare lo stesso account WhatsApp su più telefoni

Dopo rumor, indiscrezioni e un beta test molto lungo, WhatsApp ha finalmente annunciato in maniera ufficiale il supporto per l’utilizzo dello stesso account WhatsApp su più telefoni.

Con questa funzione, molto richiesta dagli utenti, puoi collegare il tuo telefono come uno dei quattro dispositivi aggiuntivi, esattamente come quando ti colleghi a WhatsApp su browser web, tablet e computer. Ogni telefono collegato si connette a WhatsApp in modo indipendente, garantendo la crittografia end-to-end su tutti i messaggi personali, i media e le chiamate. Inoltre, se il tuo dispositivo principale rimane inattivo per un lungo periodo, il tuo account viene automaticamente disconnesso da tutti i dispositivi supplementari.

Gli sviluppatori stanno anche semplificando la configurazione dei dispositivi supplementari:

Stiamo introducendo anche un modo alternativo e più pratico per collegarsi ai dispositivi supplementari. Ora puoi inserire il tuo numero di telefono su WhatsApp Web per ricevere un codice monouso da usare sul tuo telefono per abilitare il collegamento del dispositivo, anziché dover scansionare un codice QR. Non vediamo l’ora di introdurre questa funzione anche su altri dispositivi supplementari in futuro.

Come collegare lo stesso account WhatsApp su più telefoni

Al momento puoi usare WhatsApp su quattro dispositivi collegati contemporaneamente, indipendentemente che si tratti di smartphone o tablet Android oppure di un iPhone.

Come collegare uno smartphone Android secondario

In particolare, per collegare un dispositivo Android devi:

Apri l’app sul telefono principale.

Altre opzioni Tocca > Dispositivi collegati > Collega un dispositivo .

Sblocca il tuo telefono principale:

se il dispositivo è dotato di autenticazione biometrica, segui le istruzioni riportate a schermo

se l’autenticazione biometrica non è attivata, ti verrà chiesto di inserire il PIN che usi per sbloccare il telefono

Rivolgi il telefono principale verso lo schermo del dispositivo da collegare per eseguire la scansione del codice QR.

Come collegare un iPhone secondario

Apri l’app sul telefono. Accedi alle Impostazioni > Dispositivi collegati .

Tocca Collega un dispositivo .

Sblocca iPhone se hai iOS 14 o versione più recente:

usa Touch ID o Face ID per sbloccare

se l’autenticazione biometrica non è attivata, ti verrà chiesto di inserire il PIN che usi per sbloccare il telefono

Rivolgi il tuo iPhone verso lo schermo del dispositivo da collegare per eseguire la scansione del codice QR.

Cose da sapere sui dispositivi secondari di WhatsApp

Come ci viene ricordato nelle FAQ, per usare WhatsApp sui dispositivi collegati non è necessario che il telefono principale sia online. Ma se rimane inattivo per oltre 14 giorni, i dispositivi collegati saranno disconnessi.

Allo stesso modo, è necessario usare il telefono principale per registrare l’account WhatsApp e collegare nuovi dispositivi.

L’azienda ricorda poi alcuni metodi per mantenere più al sicuro il proprio account, fra cui: