WhatsApp, la Companion Mode disponibile per tutti in beta

Ci sono molti ottimi motivi per utilizzare WhatsApp, ma per tutte le offerte di servizi di messaggistica sicura, è stato un po’ un mal di testa cercare di tenere traccia delle tue conversazioni mentre ti sposti da un telefono all’altro. La buona notizia è che WhatsApp ora rende molto più semplice l’utilizzo su più dispositivi, con una nuova “Companion Mode” che ti consente di accedere al tuo account su più di uno smartphone.

WhatsApp rende già i messaggi di gruppo tra persone che utilizzano diversi sistemi operativi del telefono molto più gestibili evitando iMessage e puoi utilizzare il servizio per chattare ovunque tu abbia Wi-Fi, rendendolo un’ottima opzione per inviare messaggi tramite il tuo PC desktop o mentre viaggi in un altro paese in cui potresti non voler utilizzare i dati del tuo operatore.

Il servizio offre anche la crittografia end-to-end, rendendolo un modo più sicuro per comunicare rispetto ad altre app e servizi di messaggistica. Uno svantaggio di WhatsApp è che supporta solo l’installazione su un telefono o tablet (tramite numero di telefono). Quindi, se utilizzi un telefono per lavoro e un altro per la vita personale, non puoi installare WhatsApp sul secondo dispositivo.

L’anno scorso, WhatsApp ha iniziato a testare una Companion Mode con alcuni utenti beta e ora WABetaInfo segnala che la funzione è disponibile per tutti i beta tester su Android. In questo momento ciò richiede che il secondo dispositivo sia un telefono o tablet Android (iOS non è ancora supportato); tuttavia, se il tuo dispositivo principale è iOS, quello aggiuntivo può essere Android.

Se vuoi provarlo, devi solo scaricare l’ultima beta di WhatsApp dal Google Play Store e quindi selezionare “Collega un dispositivo” nella schermata di registrazione. Da lì, tocca Impostazioni > Dispositivi collegati sul tuo smartphone principale e scatta una foto del codice QR sul tuo dispositivo secondario per connettere i due.

Puoi connettere quattro diversi dispositivi al tuo account WhatsApp, quindi puoi anche collegarti al tuo computer personale e di lavoro se desideri utilizzare il servizio con il vantaggio di avere una tastiera completa su cui rispondere.

L’arrivo in forma stabile non dovrebbe comunque essere lontano, anche se al momento non abbiamo alcuna informazione in merito.

via