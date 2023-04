Top 4 dei giochi gratis per smartphone più popolari del 2023

Se sei un appassionato di giochi per smartphone, sicuramente ti starai chiedendo quali sono i giochi più popolari e divertenti del 2023. In questo articolo ti presentiamo una selezione di quattro giochi che non puoi perderti, sia che tu abbia un dispositivo Android che iOS. Si tratta di giochi di generi diversi, che ti offriranno ore di intrattenimento e sfida, sia in modalità single player che multiplayer. Scopriamoli insieme!

I giochi gratis più popolari del 2023

Genshin Impact

Genshin Impact è un gioco di avventura, azione e ruolo, ambientato in un vasto mondo aperto da esplorare liberamente. Potrai creare la tua squadra di personaggi, ognuno con le sue abilità e il suo elemento, e combattere contro nemici e boss usando il sistema di combattimento dinamico e strategico.

Potrai anche collaborare con altri giocatori online per affrontare missioni e eventi speciali. Genshin Impact è un gioco gratuito, ma basato sul sistema dei gacha, ovvero delle loot boxes che ti permettono di ottenere nuovi personaggi e oggetti spendendo la valuta virtuale del gioco o soldi reali.

Pokémon GO

Pokémon GO è il gioco che ha portato i Pokémon nella vita reale, grazie alla realtà aumentata. Il gioco ti permette di catturare, allenare e combattere con i tuoi Pokémon preferiti, uscendo di casa e camminando per le strade della tua città. Potrai anche visitare i Pokéstop e le palestre, dove potrai ottenere oggetti utili e sfidare altri allenatori. Pokémon GO è un gioco gratuito, ma con acquisti in-app opzionali per ottenere vantaggi o accelerare il tuo progresso.

Clash Royale

Clash Royale è un gioco di strategia e carte collezionabili, ambientato nello stesso universo di Clash of Clans. Il gioco, uno dei più redditizi di sempre, consiste nel creare il tuo mazzo di carte, rappresentanti truppe, incantesimi e strutture, e usarlo per sconfiggere il mazzo avversario in battaglie online in tempo reale. Potrai anche unirti a un clan per scambiare carte e partecipare a tornei e guerre tra clan. Clash Royale è un gioco gratuito, ma con acquisti in-app opzionali per ottenere carte rare o accelerare il tuo progresso.

Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile è la versione per smartphone del famoso sparatutto in prima persona. Il gioco offre diverse modalità di gioco, tra cui il classico deathmatch a squadre, il battle royale e il zombie mode. Potrai personalizzare il tuo personaggio, le tue armi e le tue abilità, e sfidare altri giocatori online in mappe iconiche della serie. Call of Duty Mobile è un gioco gratuito, ma con acquisti in-app opzionali per ottenere oggetti estetici o vantaggi competitivi.

Questi sono solo alcuni dei giochi per smartphone più popolari del 2023, ma ce ne sono molti altri da scoprire e provare. Qual è il tuo preferito? Lascia un commento e condividi la tua opinione con noi! 😊