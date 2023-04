WhatsApp permetterà a breve di modificare i contatti senza lasciare l’app

Ci sono sempre un sacco di nuove funzionalità che vengono aggiunte a WhatsApp o sono in fase di sviluppo attivo. Ad esempio, di recente abbiamo ottenuto maggiore chiarezza sulla funzione di newsletter dell’app, mentre i clienti Android troveranno presto una barra di navigazione riposizionata, proprio come su iOS. Una delle migliori app di messaggistica crittografata in circolazione ora sembra funzionare sulla possibilità di aggiungere o modificare un contatto senza uscire dall’app, qualcosa che WhatsApp per iPhone supporta da un po’ di tempo.

WABetaInfo ha rilevato che alcuni utenti di WhatsApp beta per Android stanno trovando una nuova interfaccia utente di contatto in cui è possibile modificare tutti i parametri come farebbero normalmente sull’app Contatti predefinita. Alcuni utenti delle versioni 2.23.8.2, 2.23.8.4, 2.23.8.5 e 2.23.8.6 hanno accesso a questa funzione, ma presto dovrebbe essere estesa a più utenti e versioni.

Il contatto può essere memorizzato nella memoria del telefono o nell’account Google associato dell’utente. Puoi anche apportare modifiche ai contatti che hai salvato in precedenza, ad esempio aggiungendo input a nuovi campi come compleanni o indirizzi e-mail direttamente su WhatsApp.

Questa può sembrare una funzionalità piuttosto semplice per un’applicazione di messaggistica istantanea, ma è ben lungi dall’essere utile. Passare avanti e indietro tra WhatsApp e l’app dei contatti del telefono non è una buona cosa.

Se sei curioso di vedere se questa funzione è attiva sul tuo dispositivo, WABetaInfo consiglia di aprire l’elenco dei contatti su WhatsApp e toccare Nuovo contatto per vedere se viene visualizzata la nuova interfaccia utente. Per chi non è iscritto al programma beta di WhatsApp su Android, l’arrivo della funzionalità sul canale stabile non dovrebbe essere lontano.

