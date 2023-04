Google Pixel 7a si mostra nelle immagini promo leaked

Il Google Pixel 7a non è un dispositivo esattamente avvolto nel mistero, ma finora è apparso solo in poche immagini. MySmartPrice e @OnLeaks hanno pubblicato in queste ore diverse immagini del Pixel 7a che mostrano il dispositivo da diverse angolazioni in quelli che sembrano essere rendering ufficiali del dispositivo destinato a essere utilizzato per il marketing e per altri scopi.

Sebbene questi rendering non ci dicano nulla ora su cosa c’è all’interno del Pixel 7a, mostrano un dispositivo che è notevolmente simile al suo predecessore. Il Google Pixel 7a condivide la stessa forma e le cornici dello schermo del Pixel 6a, ma vede un paio di modifiche. La barra della fotocamera questa volta è più bassa e si abbina anche al design di Pixel 7 e 7 Pro con una barra di metallo che presenta un ritaglio per il modulo della fotocamera. Sembra che la barra sarà opaca, corrispondente al Pixel 7.

In quella barra della fotocamera è previsto un sensore fotografico primario aggiornato, come riportato in precedenza.

Il più notevole qui è la variante di colore blu che non avevamo ancora visto. Questo colore è stato segnalato per la prima volta all’inizio di quest’anno, con nuove varianti di Pixel Buds in arrivo in abbinata, ma questa è la prima volta che lo vediamo. La tonalità blu è piuttosto pallida, ma forse un po’ più visibile rispetto al Pixel 4a blu.

Anche un po’ degno di nota è la scocca del dispositivo, che quest’anno cambia un po’ di più la tonalità tra le varianti di colore. E anche come il Pixel 6a, ci sono bande di antenne lungo il telaio, quasi a confermare che sarà realizzato in metallo.

Si prevede che Google Pixel 7a aggiunga il supporto per la ricarica wireless, nuove fotocamere come menzionato prima e includa anche il chipset Tensor G2. Il prezzo non è chiaro, ma in precedenza abbiamo appreso che il telefono sarebbe stato messo in vendita a giugno.

via fonte