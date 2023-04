Il Google Play Store archivierà in automatico le app scaricate ma non usate da tempo

Non esiste una regola fissa per quante app puoi avere su un dispositivo, con la memoria interna che è l’unico fattore limitante a questo punto. Ma sono sicuro che tutti conosciamo qualcuno che ha oltre 200 app installate sui propri smartphone, e a volte ti viene da chiederti, hai davvero bisogno di tutte quelle app? Questo non è davvero un grosso problema, soprattutto se hai lo spazio di archiviazione per soddisfare questa abitudine. Tuttavia, sono certo che tornerà particolarmente utile a molti la nuova “auto archiviazione” del Google Play Store.

Gli utenti dovranno attivare la nuova funzionalità, ma una volta fatto, l’archiviazione automatica consentirà alle app di rimanere sul telefono in una nuova forma, rimuovendo fino al 60% dell’utilizzo dello spazio di archiviazione dell’app.

Il modo in cui è in grado di farlo è scaricare la maggior parte dei dati dell’app dal telefono ad eccezione dei dati dell’utente. Quindi avrai ancora un’icona per l’app presente sul telefono, ma se vuoi usarla, dovrai riscaricare i suoi componenti principali.

La cosa bella di questo, però, è che sarai in grado di riprendere la tua esperienza, poiché nessuno dei tuoi dati utente è stato eliminato per l’app ma salvato sul cloud.

Forse la cosa migliore è che quando questa funzione è impostata, tutto ciò avviene automaticamente. Ciò significa che gli utenti non dovranno mantenere le app e Android si prenderà cura delle cose per te. Certo, questo farà risparmiare spazio, ma forse permetterà anche agli utenti con centinaia di app sullo smartphone di ripensare alle proprie decisioni.

Tuttavia, una cosa da notare è che la funzione di archiviazione automatica sarà disponibile solo per gli sviluppatori che utilizzano l’App Bundle per pubblicare le proprie app. Allo stesso modo, essendo una funziona specifica del Google Play Store, chi utilizza una Custom ROM priva dei servizi Google non potrà accedervi.

Se vuoi fare un tentativo, assicurati di avere un dispositivo che ha esaurito lo spazio di archiviazione, prova a installare un’app e ti verrà presentata l’opzione per iniziare l’archiviazione dell’app.

Detto questo, quante app hai installato sul tuo dispositivo?

via fonte