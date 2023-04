Samsung rilascia Galaxy Enhance-X, un’app di editing fotografico con IA esclusivamente per i Galaxy S23

L’app Samsung Galaxy Enhance-X è finalmente arrivata in esclusiva su Galaxy S23 Ultra (qui la nostra recensione approfondita), Galaxy S23+ e Galaxy S23. Questi sono alcuni dei migliori smartphone Android in circolazione in questo momento, quindi è bello vederli ottenere un ulteriore impulso quando si tratta di funzionalità software.

Sebbene l’app Galaxy Enhance-X non ti aiuti a scattare foto migliori, fornirà una varietà di funzioni di modifica che possono rendere fantastiche e belle le foto. In alcuni casi, parte della magia dell’intelligenza artificiale può rimuovere completamente le imperfezioni indesiderate o non intenzionali dalle foto, salvando gli utenti da potenziali disastri.

La notizia arriva dal post sul blog della community ufficiale di Samsung, che spiega il rilascio per la serie Galaxy S23. Abbiamo sentito parlare per la prima volta di questa app e del suo rilascio nell’estate del 2022.

L’app Galaxy Enhance-X di Samsung ha reso la modifica delle foto un gioco da ragazzi grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. L’app fornisce agli utenti un modo semplice e facile per apportare modifiche a luminosità, nitidezza e gamma dinamica.

Sebbene questi tipi di correzioni possano essere trovati anche nelle app di modifica o galleria più basilari, Samsung ha fatto un ulteriore passo avanti includendo anche strumenti che potrebbero correggere oggetti sfocati, rimuovere ombre, migliorare le immagini a una qualità superiore, ridurre l’effetto moiré e altro ancora.

L’app Galaxy Enhance-X è anche versatile, in quanto può apportare lo stesso tipo di correzioni su immagini che non sono state scattate con un telefono Samsung. Ciò significa che anche qualsiasi immagine del passato può essere migliorata. Questo è un vantaggio fenomenale dell’app e per possedere uno smartphone Galaxy supportato.

Download Samsung Galaxy Enhance-X

Se non vedi l’ora di provare questa app sul tuo telefono della serie Samsung Galaxy S23, puoi trovarla sul Samsung Galaxy Store gratuitamente con un peso di 84,03 MB. Esiste una versione precedente dell’app attualmente disponibile per la serie Galaxy S23 e la società ha anche notato nel suo post che l’app sarebbe stata resa disponibile anche per gli smartphone della serie Galaxy A.

Se utilizzi un telefono Android non prodotto da Samsung, purtroppo l’app non è compatibile al momento.

