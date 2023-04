Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra: vale davvero 1500 euro?

Samsung ha presentato il suo nuovo top di gamma, il Galaxy S23 Ultra, che promette di offrire il massimo in termini di prestazioni, fotocamera e design. Ma vale la pena spendere quasi 1500 euro per questo smartphone? Scopriamolo insieme nella nostra recensione.

Design e display

Il Samsung Galaxy S23 Ultra si distingue per il suo design elegante e raffinato, realizzato con materiali riciclati ed ecosostenibili. Il vetro posteriore è riciclato e la pellicola in PET decorano l’esterno del telefono. La confezione, invece, è realizzata in carta riciclata.

Il telefono è disponibile in vari colori, tra cui il verde, il nero fantasma, il lavanda e il crema. Alcune colorazioni sono esclusive online e richiedono una produzione speciale.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra ha un display da 6.8 pollici di diagonale QHD+ (1440 x 3088 pixel) in tecnologia AMOLED. Lo schermo supporta un refresh rate variabile fra 1 e 120 Hz, l’HDR10+ e l’ottimo always-on display di Samsung. Il display offre una qualità d’immagine eccezionale, con colori vividi, contrasti elevati e angoli di visione ampi. Inoltre, lo schermo è protetto da un vetro Gorilla Glass Victus che lo rende resistente ai graffi e alle cadute.

Lo smartphone integra anche la S Pen, lo strumento d’eccellenza del Galaxy Note. La S Pen permette di scrivere, disegnare e interagire con lo schermo in modo fluido e preciso.

Prestazioni e autonomia

Il Samsung Galaxy S23 Ultra monta una versione speciale del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (denominata “for Galaxy”), dotato di una CPU octa-core (1x 3.36GHz Kryo Prime + 4x 2.8GHz Kryo Gold + 3x 2.0GHz Kryo Silver) e una GPU Adreno 740. La RAM è di 8 o 12 GB e la memoria interna è di 256, 512 o 1024 GB, non espandibile.

Questo smartphone offre delle prestazioni da vero top di gamma, in grado di gestire qualsiasi tipo di applicazione o gioco senza problemi. Il telefono supporta anche il 5G, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3, l’NFC e la banda ultra larga (UWB). Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia One UI 4.0.

L’autonomia è garantita da una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida a 45W, la ricarica wireless a 15W e la ricarica inversa a 4.5W. Con un uso normale, il telefono può durare una giornata intera senza problemi. Con un uso più intenso, invece, potrebbe essere necessario ricaricarlo prima della sera.

Le fotocamere del Samsung Galaxy S23 Ultra sono eccezionali

Il Samsung Galaxy S23 Ultra ha un comparto fotografico posteriore composto da quattro sensori: un sensore principale da 200 MP con apertura f/1.7, un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e apertura f/2.4, un altro teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x e apertura f/4.9 e un sensore ultra-grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2.

La fotocamera posteriore supporta anche lo zoom digitale fino a 100x, la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e l’autofocus laser.

In termini qualitativi, il comparto fotografico posteriore è in grado di scattare foto eccezionali in qualsiasi condizione di luce, grazie al sensore più grande, il pixel-binning 9-a-1 e la tecnologia di stabilizzazione dei video.

Le foto hanno una nitidezza, una fedeltà dei colori e una gamma dinamica impressionanti. Il telefono offre anche diverse modalità di scatto, tra cui il ritratto notturno, che sfoca lo sfondo e mette a fuoco i soggetti in primo piano, e il video notturno, che registra scene fluide e dettagliate anche in controluce.

Rimane sempre la tendenza a cercare di migliorare ogni foto con “elaborazioni addizionali” che, specie se messa a confronto con la qualità fotografica di altri concorrenti come iPhone 14 Pro, risulta essere troppo artificiale.

La fotocamera frontale del Samsung Galaxy S23 Ultra ha un sensore da 12 MP con apertura f/2.2 e autofocus. La fotocamera frontale permette di scattare selfie di buona qualità, con una buona resa dei dettagli e dei colori. La fotocamera frontale supporta anche la modalità ritratto, che sfoca lo sfondo e applica diversi effetti.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra può registrare video fino alla risoluzione 8K a 30 fps o 4K a 60 fps con la fotocamera posteriore e fino a 4K a 60 fps con la fotocamera frontale. I video hanno una qualità eccellente, con una fluidità, una stabilità e una nitidezza notevoli. Il telefono supporta anche il slow motion a 960 fps a Full HD o 240 fps a Full HD.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra recensione vale davvero 1500 euro?

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è uno smartphone eccezionale sotto tutti i punti di vista. Ha un design elegante e sostenibile, un display spettacolare, delle prestazioni da urlo, una fotocamera professionale e un’autonomia soddisfacente. È lo smartphone ideale per chi cerca il massimo in termini di qualità e funzionalità.

Tuttavia, il Samsung Galaxy S23 Ultra ha anche un prezzo molto elevato, che lo rende accessibile solo a una fascia di utenti molto ristretta. Inoltre, il telefono ha alcune limitazioni, come la memoria interna non espandibile e la mancanza del jack audio da 3.5 mm.

In conclusione, il Samsung Galaxy S23 Ultra è uno smartphone da sogno per gli appassionati di tecnologia e per chi non ha problemi di budget. Per gli altri, invece, potrebbe essere più conveniente optare per modelli più economici ma comunque validi, come il Galaxy S23 o il Galaxy S23+.

