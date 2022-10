PayPal si aggiorna col supporto a passkey

PayPal ha iniziato a distribuire un aggiornamento per la propria app iOS con il supporto alle passkey per gli utenti negli Stati Uniti, in contemporanea ad Apple che sta portando la tecnologia sui suoi iPhone con iOS 16 e i computer e tablet con macOS Ventura e iPadOS16.

Ciò significa che sarai in grado di accedere al tuo conto PayPal senza dover digitare le tue credenziali, il che a sua volta rende più veloce il controllo dei tuoi carrelli della spesa online.

PayPal afferma che l’opzione sarà inizialmente disponibile per gli utenti con iPhone, iPad e per coloro che visitano il suo sito Web su Mac, ma si espanderà a piattaforme aggiuntive man mano che aggiungono il supporto per la tecnologia. Google ha rilasciato il supporto iniziale della passkey per Android e Chrome all’inizio di questo mese e lancerà la versione stabile, oltre a un’API per le app Android native, entro la fine dell’anno. PayPal renderà disponibili passkey anche in altri paesi a partire dall’inizio del 2023.

Come funzionano le passkey

Le passkey utilizzano i tuoi dati biometrici per accedere ai tuoi account, ma è diverso dall’usare il tuo viso o le impronte digitali per compilare automaticamente le caselle di nome utente e password. Con le passkey, l’impronta o il viso diventa il ​​login.

Quando attivi l’opzione per un’app, viene creata una coppia di chiavi crittografiche associata al tuo account. Una di queste chiavi è pubblica ed è ciò che app e servizi salvano per confermare la tua identità. L’altra chiave è privata ed è archiviata solo sui tuoi dispositivi, quindi gli hacker non possono rubarli se mai entrano nei server delle app che usi. Le app e i siti Web che supportano la passkey abbinano quindi la chiave pubblica che hanno con la tua chiave privata per assicurarsi che sia tu ad accedere.

Sui dispositivi Apple, puoi attivare la funzione accedendo al tuo account con un browser su desktop o dispositivo mobile, alla vecchia maniera, con il tuo ID utente e password, e quindi scegliendo “Crea una passkey”. Dopo aver eseguito l’autenticazione utilizzando Apple Face ID o Touch ID, la passkey verrà generata automaticamente. E poiché le passkey sono sincronizzate con il portachiavi iCloud, devi farlo solo una volta.

Se accedi al tuo account su un altro dispositivo che non dispone ancora della passkey, avrai la possibilità di generare un codice QR dopo aver inserito il tuo ID utente. Puoi quindi scansionare quel codice QR con un iPhone che supporta la passkey per poter accedere.

