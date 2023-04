Tom Clancy’s The Division Resurgence disponibile in pre-registrazione su Android

Nel luglio 2022, Ubisoft ha annunciato di aver lavorato a Tom Clancy’s The Division Resurgence, una propaggine mobile del suo franchise di successo che ha debuttato nel 2016 su console e PC. Quasi un anno dopo, la società di videogiochi con sede a Montreal si sta avvicinando al lancio del titolo poiché i giocatori interessati possono ora pre-registrarsi sul Google Play Store per avere la possibilità di provare il gioco quest’estate.

The Division Resurgence è uno sparatutto in terza persona free-to-play ambientato nello stesso mondo dei suoi predecessori, anche se non seguirà le rispettive trame. Giocherai nei panni di un agente della Strategic Homeland Division il cui obiettivo è proteggere i civili dai nemici e riportare la pace in un mondo afflitto dalla malattia.

L’ultima entrata di Ubisoft nella saga di The Division includerà una campagna PVE e una modalità PVP, in cui i giocatori si affronteranno l’uno contro l’altro – e più nemici IA – in una sezione dedicata della mappa.

The Division Resurgence offre una campagna totalmente inedita ispirata ai fatti di Tom Clancy’s The Division e Tom Clancy’s The Division 2, con una nuova prospettiva sugli eventi principali della storia. Il gioco è ambientato in un’America contemporanea post-crisi in cui un’epidemia ha creato il caos e il collasso del governo. Come agente della “Divisione Strategica Nazionale” (SHADE), la tua missione è ripristinare l’ordine, proteggere i civili dalle fazioni ostili e aiutarli a costruirsi un futuro migliore.

Grande enfasi viene poi posta nel gameplay e nella trama del gioco:

Che tu sia veterano o neofita, vieni a scoprire una nuova campagna PVE. Prendi parte alla leggendaria prima ondata di agenti SHADE e vivi gli eventi di The Division e The Division 2 da una prospettiva unica!

Esplora un ambiente di gioco aperto in singolo o in modalità cooperativa, affronta le moltissime attività PVE, come le missioni della storia a le altre attività del mondo di gioco. Aggirati in uno scenario urbano magnificamente dettagliato dalla grafica sbalorditiva.

Per procedere alla pre-registrazione, vi invitiamo a cliccare sul nostro app box sottostante: