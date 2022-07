The Division Resurgence, Ubisoft pubblica il primo video gameplay

La scorsa settimana Ubisoft ha rivelato che sta lavorando a uno sparatutto di The Division per dispositivi mobili, noto come The Division Resurgence. Lo scopo chiaramente è quello di portare lo sparatutto in terza persona su dispositivi mobili per competere con i grandi nomi come Apex Legends e Call of Duty (e fare concorrenza interna a Rainbow Six Mobile).

Al momento, è stato rivelato molto poco, motivo per cui Ubisoft ha appena rilasciato un video gameplay dettagliato per mostrare a tutti esattamente cosa avrà da offrire il titolo. Quindi, se siete curiosi di vedere in azione, con le sue meccaniche spiegate, date un’occhiata a questo video.

Il video di tre minuti sopra offre un breve assaggio di The Division Resurgence in azione e, poiché c’è un narratore, il gameplay è spiegato per intero. Proprio come i due giochi per console/PC della serie, nel titolo mobile si posizionerà l’attrezzatura su una base (questa volta si tornerà a New York) per poi avventurarsi nella mappa e sparare ad alcuni cattivi.

È una mappa open world con un gameplay che rispecchia i giochi precedenti, ed è bello vedere che Ubisoft non ha cambiato troppo le cose. Si continuerà a schivare, mettendosi al riparo mentre si spara a una selezione di nemici. Il bottino è ancora l’obiettivo e l’aggiornamento periodico di questo sembra essere ancora una parte importante del gioco.

Ovviamente, il video non menziona come verrà monetizzato The Division Resurgence. Anche se è ovvio che il gioco sarà free-to-play, si spera che lo sviluppatore seguirà le orme di sparatutto come Apex Legends e Call of Duty, due titoli che non sono pay-to-win, poiché si basano solo su cosmetici per fare soldi (e non proprio come Diablo Immortal di Blizzard).

Quindi, se Ubisoft può mantenere la monetizzazione onesta per l’uscita di The Division Resurgence, la rivelazione del gameplay ha dimostrato che lo sparatutto sembra molto paragonabile ai titoli console/PC della serie, il che è un inizio promettente.

Tuttavia, sono i primi giorni, con un’alfha chiusa per The Division Resurgence in arrivo a breve.