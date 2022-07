YouTube Premium testa nuove funzionalità per riorganizzare le playlist

YouTube Premium è ottimo per guardare i propri canali preferiti per ore e ore, offrendoti la comodità di abbuffarsi di video senza pubblicità e con un piccolo canone mensile. Ma non è tutto ciò che si ottiene e un abbonamento Premium è l’unico modo per accedere a funzioni utili come la riproduzione in background e offline (a meno che non utilizziate NewPipe che, in quel caso, è gratuita). Questi extra includono la possibilità di aiutare a testare nuove funzionalità.

A questo proposito, l’ultimo test offre agli utenti mobili alcuni nuovi modi per interagire con le playlist. In un test che durerà fino all’11 agosto, gli abbonati a YouTube Premium che aderiscono possono riordinare i video nelle playlist che stanno guardando. Nella pagina di visualizzazione, è possibile semplicemente toccare e trascinare un video verso l’alto o verso il basso nella playlist per riposizionarlo. La funzione potrebbe essere utile se si desidera riordinare una playlist assemblata frettolosamente e visualizzare i video in una sequenza specifica.

Durante il periodo in cui questa funzione è disponibile, gli utenti di YouTube Premium possono anche scegliere di nascondere i video che non vogliono guardare nelle playlist. Nella pagina di visualizzazione di una playlist, si possono ignorare i video scorrendoli verso sinistra e toccando l’opzione “Nascondi” visualizzata. Queste ingegnose funzionalità di gestione delle playlist sono disponibili per gli abbonati a YouTube Premium sia su Android che su iOS per ora.

Non si tratta certamente di un qualcosa di rivoluzionario, anzi. A nostro avviso, questa funzione sarebbe dovuta essere presente da molto tempo e non solo per gli abbonati Premium ma per tutti.

