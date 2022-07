Bluetooth LE Audio ufficiale: maggiore qualità e durata della batteria per gli auricolari TWS

La lotta per il jack per le cuffie è persa da tempo, ma il Bluetooth continua ad aggiungere nuovi miglioramenti ai suoi standard tecnici sperando di rendere l’esperienza ancora migliore con il tempo. Uno di questi miglioramenti è la nuova specifica Bluetooth LE Audio, che è stata finalizzata proprio in queste ore.

Questa nuova tecnologia porta lo streaming audio Bluetooth a basso consumo energetico, migliorando la durata della batteria, uno dei flagelli dell’esistenza del Bluetooth. Inoltre, aggiunge il supporto per lo standard audio di trasmissione Auracast (qui il nostro approfondimento) e introduce il tanto atteso supporto per gli apparecchi acustici Bluetooth.

Potreste pensare che LE Audio suoni abbastanza familiare e avreste ragione. Il Bluetooth SIG (l’organizzazione dietro lo sviluppo di nuovi standard) ci stuzzica con i dettagli sul nuovo LE Audio dal 2020, con Android 12 che è diventato ufficialmente compatibile con le proprie beta nel 2021. Anche questo si basa ulteriormente sugli standard Bluetooth Low Energy esistenti che hanno debuttato oltre un decennio fa, quindi c’è un lungo sviluppo storia.

Fondamentalmente, Bluetooth LE Audio è semplice come suggerisce il nome una volta scomposto. È Bluetooth a bassa potenza ma per applicazioni audio (ad oggi la trasmissione di audio avviene attraverso il Bluetooth 2.3). I vantaggi sono anche chiari da questa decostruzione: Bluetooth LE Audio dovrebbe offrire un notevole risparmio energetico rispetto al vecchio Bluetooth normale. LE Audio espande anche la profondità di bitrate dei codec audio con licenza standard con cui è compatibile, offrendo in alcune circostanze una qualità audio potenzialmente migliorata.

L’aggiunta di Auracast significa che più dispositivi supporteranno la condivisione dell’audio, come lo standard di condivisione audio Bluetooth precedentemente annunciato. Questa è una funzionalità che altre aziende hanno implementato da sole con cose come il Dual Audio di Samsung, consentendo a più dispositivi audio di sintonizzarsi sullo stesso feed audio, ma ora sarà disponibile per più dispositivi.

Infine, c’è il supporto per gli apparecchi acustici Bluetooth, che in realtà sono una cosa e sono in lavorazione ormai da anni. La versione breve è che Bluetooth LE offrirà vantaggi come la regolazione delle impostazioni degli apparecchi acustici dai dispositivi collegati, godendo allo stesso tempo dei miglioramenti dell’efficienza energetica e di altre opzioni di personalizzazione.

Il Bluetooth LE Audio non ha solo vantaggi ma anche negatività in termini di compatibilità. Innanzi tutto, il nuovo streaming audio richiede un nuovo tipo di codec per funzionare e non tutti gli attuali auricolari TWS lo supporteranno: il nuovo codec LC3 dovrebbe offrire un suono percepito paragonabile al migliore a un bitrate inferiore e ha una frequenza di campionamento e un bitrate massimi più elevati rispetto al codec standard SBC.

Secondo l’annuncio di oggi, il nuovo standard è stato finalizzato e i prodotti che utilizzano il nuovo standard dovrebbero debuttare nei prossimi mesi.

