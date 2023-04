Google DeepMind è la nuova colonna portante degli sviluppi IA in Alphabet

DeepMind è considerato uno dei migliori laboratori di ricerca sul machine learning e sull’intelligenza artificiale. Dopo essere stata una società di Alphabet negli ultimi anni, ora è stata ripiegata per formare la divisione “Google DeepMind“. La nuova unità comprende DeepMind e il team Brain di Google Research.

I risultati collettivi dell’ultimo decennio includono “AlphaGo, Transformers, word2vec, WaveNet, AlphaFold, modelli da sequenza a sequenza, distillazione, apprendimento per rinforzo profondo e sistemi distribuiti e framework software come TensorFlow e JAX per esprimere, addestrare e distribuire modelli ML su larga scala.”

Google DeepMind è la risposta alla crescente concorrenza in ambito IA

Questa fusione ha lo scopo di “accelerare i progressi [di Google] nell’IA e aiutarci a sviluppare sistemi di intelligenza artificiale più capaci in modo più sicuro e responsabile“, in particolare sistemi di intelligenza artificiale generali e “ricerche che contribuiranno a potenziare la prossima generazione dei nostri prodotti e servizi“.

Non c’è dubbio che Google DeepMind è stata formata per far fronte alla crescente concorrenza posta dall’abbinata OpenAI e Microsoft e dagli sforzi di Meta nel campo degli LLM.

La combinazione dei nostri talenti e sforzi accelererà il nostro progresso verso un mondo in cui l’IA aiuta a risolvere le più grandi sfide che l’umanità deve affrontare e sono incredibilmente entusiasta di guidare questa unità e lavorare con tutti voi per costruirla. – Demis Hassabis

Il co-fondatore di DeepMind, Demis Hassabis, diventerà CEO e leader di questo nuovo gruppo. Nel frattempo, Jeff Dean “assumerà il ruolo elevato di Chief Scientist di Google” per Google Research e Google DeepMind, riferendo a Sundar Pichai.

Lavorando al fianco di Demis, Jeff contribuirà a stabilire la direzione futura della nostra ricerca sull’IA e dirigerà i nostri progetti tecnici più critici e strategici relativi all’IA, il primo dei quali sarà una serie di potenti modelli di intelligenza artificiale multimodali. – Sundar Pichai

Nel frattempo, Google Research continuerà a lavorare su “progressi fondamentali nell’informatica in aree come algoritmi e teoria, privacy e sicurezza, informatica quantistica, salute, clima e sostenibilità e intelligenza artificiale responsabile“. Quella squadra riporterà all’SVP of Technology and Society James Manyika.

