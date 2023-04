Il nuovo Samsung Galaxy Unpacked 2023 potrebbe tenersi alla fine di luglio

La serie Galaxy S23 è disponibile per l’acquisto da poco più di due mesi a questo punto, ma le voci stanno già entusiasmando le persone per i prossimi lanci di punta di Samsung. L’azienda dovrebbe lanciare il Galaxy Z Fold 5, il Galaxy Z Flip 5, la serie Galaxy Tab S9, il Galaxy Watch 6 e possibilmente nuovi auricolari entro la fine dell’anno, e ora stiamo sentendo che il gigante coreano potrebbe avere in programma il suo prossimo Samsung Galaxy Unpacked nell’ultima settimana di luglio.

Il prossimo evento Galaxy Unpacked potrebbe svolgersi presto, anche se non troppo presto

Samsung di solito tiene il suo secondo grande evento Unpacked ad agosto di ogni anno, quindi questa sarebbe una partenza notevole, anche se forse non del tutto sorprendente. Con il mercato degli smartphone pieghevoli che si sta riscaldando e con Google pronto a lanciare il suo primo pieghevole, il Pixel Fold, è possibile che Samsung non voglia dare troppo respiro alla concorrenza.

Questa è ovviamente tutta una speculazione e, se siamo onesti, avere il prossimo Unpacked a fine luglio non sarebbe esattamente così presto, in quanto anticiperebbe la data solo di circa due settimane. Per quanto riguarda la data specifica, Samsung generalmente tende ad annunciare nuovi prodotti a metà settimana, quindi in qualsiasi momento tra il 25 e il 27 luglio è una scommessa sicura in questo momento.

Come al solito, vi terremo aggiornati non appena apprendiamo di più sui piani di Samsung per il prossimo evento Galaxy Unpacked e sui possibili tempi di rilascio per i prodotti che saranno annunciati in tale evento.

