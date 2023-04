Samsung Galaxy Watch 6 sarà più veloce che mai grazie a questo nuovo chip

Gli smartwatch per Android hanno trascorso anni bloccati su chip inadeguati, ma le cose stanno finalmente cambiando dopo l’arrivo di Wear OS 3. Ora, con il suo prossimo Galaxy Watch 6, Samsung è apparentemente pronta a far debuttare il nuovo chipset Exynos W980.

Il Galaxy Watch 4 ha fatto il suo debutto nel 2021 con Exynos W920, che all’epoca era uno dei chip più potenti ed efficienti in un orologio Wear OS. Da allora, non c’è stato molto per sfidare davvero lo sforzo di Samsung. La promettente serie Qualcomm Snapdragon Wear W5 sembra fenomenale, ma nessun hardware Wear OS è arrivato sul mercato con quei nuovi chip, nonostante i teaser che hanno quasi un anno.

Ora, a quanto pare, Samsung sta pianificando di rialzarsi, con un chip aggiornato nel Galaxy Watch 6. SamMobile riferisce che Samsung Galaxy Watch 6 e Galaxy Watch 6 Classic saranno alimentati dal chipset Exynos W980.

Anche se non sappiamo ancora tutto su questo nuovo chip, sembra che sia circa il 10% più veloce del W920 e dovrebbe essere costruito su un processo a 5 nm. Indipendentemente dal fatto che questa differenza si farà sentire o meno, è bello vedere Samsung andare avanti in questa arena.

Al momento, quasi tutti gli smartwatch Wear OS vengono lanciati su chip obsoleti. Proprio questa settimana, Citizen ha finalmente fissato una data di uscita per il suo primo orologio Wear OS 3, che utilizza ancora lo Snapdragon Wear 4100+. Il Pixel Watch di Google, sebbene abbia prestazioni solide, è anche bloccato sul chip Exynos 9110 di Samsung, che è stato utilizzato nel Galaxy Watch originale diversi anni fa.

Non solo Exynos W980: sul Samsung Galaxy Watch 6 tornerà la ghiera rotante

Si spera che una spinta da parte di Samsung ispiri altri marchi ad accelerare il passo. La serie Galaxy Watch 6 dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno insieme ai nuovi pieghevoli di Samsung con uno schermo migliorato, il ritorno della ghiera girevole e altro ancora. Ice Universe questa settimana ha menzionato che la ghiera girevole del Galaxy Watch 6 Classic sarà più sottile rispetto ai modelli precedenti.

