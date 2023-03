Samsung Galaxy Watch 6 Pro riporterà in auge la ghiera rotante

I fan di Samsung Galaxy Watch sono rimasti delusi nell’apprendere che sia il Galaxy Watch 5 che il Galaxy Watch Active 2 non avevano una ghiera girevole fisica. La funzione è stata a lungo un punto fermo degli smartwatch di fascia alta di Samsung, come il Galaxy Watch 4 Classic, che consente di scorrere i contenuti senza toccare lo schermo. Ancora più importante, ha distinto il design dell’orologio dalla concorrenza, ma l’anno scorso Samsung ha scelto di abbandonare la lunetta girevole a favore di una versione tattile. Se si deve credere a una nuova voce, il colosso tecnologico sudcoreano potrebbe ripristinare l’amata funzionalità con il suo prossimo smartwatch Samsung Galaxy Watch 6.

Secondo lo youtuber Super Roader, la ghiera rotante fisica tornerà con l’imminente Samsung Galaxy Watch 6 Pro. È interessante notare che l’affermazione non ha fatto menzione del modello base; lo youtuber afferma che la ghiera girevole tornerebbe solo al modello Pro. Di conseguenza, i fan degli smartwatch Samsung che preferiscono il modello Galaxy Watch standard dovranno accontentarsi di una lunetta digitale funzionale simile ai modelli dell’anno scorso.

Detto questo, vedere una delle migliori caratteristiche dei precedenti smartwatch Galaxy tornare con il dispositivo indossabile di nuova generazione è qualcosa di cui essere entusiasti. Ma questa non è l’unica cosa rivelata dallo YouTuber.

Il Samsung Galaxy Watch 6 Pro potrebbe anche essere spedito in due taglie, offrendo ai clienti più opzioni per le dimensioni dello smartwatch che desiderano indossare al polso. Oltre a conferire al Galaxy Watch un aspetto unico e un fantastico metodo di scorrimento, la ghiera girevole fisica conferisce ai dispositivi indossabili di Samsung la sensazione di un orologio meccanico.

È possibile che il ritorno della funzione faccia parte dell’offerta di Samsung per unire i suoi rivali, tra cui la gamma Apple Watch e Google Pixel Watch. È molto probabile che il ripristino della ghiera girevole possa raggiungere questo obiettivo, ma si spera che il Samsung Galaxy 6 Pro (e la variante normale) offrirà qualcosa di unico che distingue la serie dalla concorrenza.

Se si segue il percorso battuto di rivali come Apple e Huawei, il Pro potrebbe includere una batteria più grande, tra gli altri aggiornamenti. Speriamo che la ghiera girevole venga resuscitata in almeno un modello della gamma 2023. Oltre ad aumentare il fascino dell’orologio, la caratteristica gli conferisce un vantaggio chiave che i suoi rivali non hanno.

