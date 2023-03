Firefox introduce la Total Cookie Protection su Android

Mozilla sta portando su Firefox per Android la sua funzionalità Total Cookie Protection presente già da tempo nel suo browser desktop. La funzione fornisce protezione contro il tracciamento tra siti, impedendo a un sito web di tracciare la tua attività su più siti web.

Total Cookie Protection su Firefox per Android

Come funziona? Bene, Mozilla crea un’istanza separata in cui memorizza i cookie per ciascun sito web. Isolando il cookie, impedisce a un sito Web di rintracciarti su Internet. Ad esempio, se hai inserito informazioni specifiche per un sito Web, i dati dei cookie non saranno più accessibili da altri siti Web.

Questa protezione può anche essere sincronizzata su tutti i tuoi dispositivi, purché accedi al tuo account Mozilla su tutti i dispositivi.

Firefox Relay è ora più semplice da usare

Oltre alla nuova funzionalità su Android, l’azienda sta anche semplificando la mascheratura del tuo indirizzo e-mail utilizzando Firefox Relay sul suo browser desktop. Con Firefox Relay, gli utenti possono mascherare il loro vero indirizzo email quando si registrano per un servizio (funziona come il servizio Simple Login di cui vi abbiamo parlato in passato).

Sebbene fosse relativamente facile da utilizzare, grazie al fatto che si tratta di un’estensione, l’azienda ora sta rendendo le cose ancora più semplici consentendo agli utenti di accedere a Relay semplicemente facendo clic sull’area del modulo di contatto.

Per la maggior parte, ottieni un’ottima protezione e non ti costa nulla. Ma Mozilla ha anche aggiunto una notevole quantità di strumenti nell’ultimo anno, offrendo agli utenti un nuovo modo per combattere le minacce su Internet. Il tutto essendo anche l’unico browser web a supportare le estensioni anche su Android (come gli ad block ad esempio).

ClearURL e ReadAloud

Inoltre, ha anche aggiunto alcune funzionalità che possono aiutarti a navigare meglio in Internet, come ClearURL e ReadAloud, due nuovi strumenti introdotti per Firefox per Android solo il mese scorso.

Con ClearURL, gli utenti possono rimuovere un ulteriore codice di affiliazione indesiderato da un URL, semplificando la condivisione di indirizzi di siti Web dall’aspetto pulito e sicuro.

Il servizio ReadAloud dell’azienda è un potente strumento che consente agli utenti di ascoltare i contenuti anziché leggerli.

Naturalmente, queste sono solo alcune delle aggiunte, ma per la maggior parte, Mozilla ha fatto un ottimo lavoro per rendere ricco il suo browser mobile e desktop.

Se vuoi provarlo, puoi scaricarlo usando il nostro app box sottostante.

via