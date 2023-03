Pocket Casts, in arrivo a breve un’app per smartwatch Wear OS

Pocket Casts è tra le migliori app di podcast in circolazione ed è disponibile sia su Android che su iOS. Le modifiche controverse all’app diversi anni fa e le corrispondenti modifiche alla proprietà sono ben documentate, ma al di là di queste controversie, Pocket Casts è ancora una solida app per podcast. Tuttavia, una cosa che manca al solido portafoglio è un’app Wear OS.

C’era un’app ai tempi di Android Wear, ma il suo sviluppo è stato interrotto a causa del suddetto cambio di proprietario. Sembra che un’app Wear OS sia vicina al rilascio a questo punto, tuttavia, con gli sviluppatori dietro il servizio che hanno aperto un thread GitHub lo scorso anno che descrive in dettaglio lo stato attuale dello sviluppo.

9to5Google ha individuato un problema di progetto sul repository Github di Pocket Casts pubblicato pochi giorni fa, intitolato Initial Release of Wear OS Watch App. Offre alcuni indizi sul corso dello sviluppo dell’app. Uno degli obiettivi principali della versione iniziale dell’app per Wear OS è consentirle di funzionare in modo indipendente, ovvero senza uno smartphone associato. Come punto di riferimento, gli sviluppatori offrono un’istantanea dettagliata della versione watchOS dell’app dell’anno scorso, evidenziando ogni elemento dell’interfaccia utente (nella foto sotto).

Vale la pena notare che Pocket Casts supporta da tempo l’ecosistema di smartwatch di Apple. Quindi non sorprende che gli sviluppatori dell’app di proprietà di Automattic vogliano replicare questa funzionalità per la versione Wear OS. Dovrebbero essere supportati anche i download di podcast, a condizione che si abbia un abbonamento per il servizio Pocket Casts Plus a pagamento.

La carenza di app podcast decenti per Wear OS è evidente e l’arrivo di un client popolare come Pocket Casts sarebbe il benvenuto.