Google Tensor 3 sarà prodotto da Samsung Foundry a 4nm

Con Qualcomm persa per questa generazione di chip, Samsung Foundry dovrebbe essere la fab scelta da Google per il nuovo Tensor 3 che verrà equipaggiato dalla serie di smartphone Pixel 8.

Samsung Foundry, la seconda più grande fonderia al mondo dopo TSMC, inizierà la produzione di massa di chip utilizzando il suo nodo di processo a 4 nm di terza generazione. Ciò avviene dopo che l’azienda ha avuto problemi di rendimento con la sua produzione di chip a 4 nm lo scorso anno, con il risultato che Qualcomm ha spostato la produzione del suo Snapdragon 8+ Gen 1, Snapdragon 8 Gen 2 e dell’imminente Snapdragon 8 Gen 3 a TSMC.

Nitene 3nm per il Google Tensor 3 ma maggiore resa per il nodo a 4nm di terza generazione di Samsung Foundry

Tuttavia, Samsung ha registrato miglioramenti nei tassi di rendimento, che sono passati dal 35% dell’anno scorso al 60% di oggi, oltre a miglioramenti nelle prestazioni e nell’efficienza energetica.

Mentre i 3nm sono al momento il nodo più avanzato disponibile (con anche Samsung Foundry che offre qualche linea produttiva), i processi a 4nm e 5nm di Samsung sono attualmente utilizzati più frequentemente, rappresentando il 22% dei chip prodotti durante il terzo trimestre dello scorso anno rispetto al 16% prodotto utilizzando nodi di processo a 6nm e 7nm.

Gli unici telefoni che dovrebbero essere alimentati da silicio a 3 nm quest’anno sono l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Ultra, con i chip A17 Bionic che verranno prodotti da TSMC.

La serie Pixel 8 di Google, che dovrebbe essere rilasciata nel quarto trimestre di quest’anno, sarà probabilmente alimentata dal nodo di processo a 4 nm di terza generazione, con il chipset Google Tensor 3 per i nuovi telefoni che dovrebbe essere prodotto utilizzando questa tecnologia.

Di contro, i Pixel Fold, Pixel Tablet e Pixel 7a dovrebbero essere alimentati dal Tensor 2, che è costruito sul nodo 4nm di seconda generazione di Samsung.

Sia TSMC che Samsung hanno in programma di produrre chip a 4 nm negli Stati Uniti a partire dal prossimo anno, con la fabbrica di TSMC a Phoenix, in Arizona, e lo stabilimento di Samsung Foundry a Taylor, in Texas, aggiungendo una linea di produzione a 4 nm.

TSMC spera di iniziare a spedire chip a 2 nm ai clienti nel 2026, mentre Samsung prevede di iniziare la produzione a 2 nm nel 2025, seguita da quella a 1,4 nm nel 2027.

