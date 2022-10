Pocket Casts si aggiorna col supporto ad Android 13

Le più grandi app di terze parti devono ancora introdurre il supporto per il lettore multimediale Android 13, con Pocket Casts che è un’aggiunta significativa oggi se sei nel programma beta. L’ultima versione beta di Pocket Casts – attualmente: 7.24-rc-4 (9038) – “migra l’app ad Android 13 prendendo di mira la versione 33 dell’SDK“.

In quanto tale, il lettore multimediale ora presenta un grande pulsante di riproduzione circolare che si sposta su un quadrato rotondo per mettere in pausa. Lo scrubber della timeline è ora tra il riavvolgimento e l’avanzamento veloce, mentre Pocket Casts ha selezionato due fantastiche scorciatoie: la prima ti consente di scorrere la velocità di riproduzione scegliendo fra 1x, 1.2x, 1.4x, 1.6x, 1.8x e 2x; la seconda dà la possibilità di contrassegnare come riprodotto nell’angolo in basso a destra.

Per fare un confronto, ecco la nuova versione di Pocket Casts (a sinistra e al centro) messa a fianco di Google Podcasts (a destra).

Oltre al rinnovamento parziel dell’interfaccia utente, ci sono anche correzioni di bug nella versione con il changelog delle modifiche completo che recita:

Correzioni di bug: Risolto il problema con la pressione prolungata di Mini Player come pulsante riprodotto. Risolto il problema con la scheda Filtri che non mostrava sempre l’elenco dei filtri quando doveva. Aggiungi un avviso utile se l’utente è disconnesso in background. Risolto un arresto anomalo durante lo swipe della coda

Miglioramenti al codice: Migra l’app ad Android 13 scegliendo come target la versione 33 dell’SDK.



Nel caso fossi interessato a provare la nuova versione dell’app, puoi unirti alla beta di Pocket Casts tramite il Play Store e ottenere ora il lettore multimediale Android 13.

