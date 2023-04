Torchlight Infinite, un nuovo free-to-play ARPG, è in arrivo su Android l’8 maggio

Torchlight Infinite, l’ARPG free-to-play per PC e dispositivi mobili, ha finalmente una data di uscita dopo un po’ di beta test nell’ultimo anno. L’imminente versione completa vanta molti cambiamenti rispetto alla recente beta aperta, disponibile da ottobre 2022. Torchlight Infinite verrà rilasciato su tutte le piattaforme contemporaneamente il mese prossimo, incluso Android (tramite il Play Store). In particolare, la data di uscita di Torchlight Infinite è fissata per l’8 maggio su tutte le piattaforme.

Il gioco rimarrà interamente free-to-play e i giocatori non perderanno alcun progresso fatto nella beta aperta: i salvataggi verranno trasferiti.

Costruisci i tuoi eroi con possibilità illimitate e tuffati in un viaggio epico con bottino senza fine, combattimenti adrenalinici e boss impegnativi.

Senza resistenza e senza tempi di recupero, abbatti le ondate in arrivo con attacchi in mischia, fai esplodere esplosioni magiche e pozze prosciuganti o abbatti i nemici a distanza. Grind con il tuo stile di battaglia!

La versione completa arriverà con numerose modifiche al gameplay, nuovi contenuti e darà il via all’inizio di una nuova stagione. Se hai giocato alla beta aperta, noterai modifiche significative ad alcuni sistemi chiave. Una revisione della creazione consente ai nuovi giocatori di creare prima e tutti i giocatori possono aggiornare l’equipaggiamento più frequentemente. L’aggiunta di gilde consente ai giocatori di raggrupparsi e ottenere ricompense esclusive.

Alcuni degli altri cambiamenti previsti includono:

Creare consigli per i principianti.

È possibile visualizzare e condividere le statistiche sulle prestazioni post-stage e i resoconti delle battaglie.

Vuoti varchi ora appaiono sulle mappe, che offrono battaglie impegnative per grandi ricompense. Capacità di ricerca migliorata nella Trade House.

La possibilità di salvare e passare rapidamente da una configurazione Pactspirit all’altra.

Il lancio completo coincide con la nuova stagione, intitolata Cube of Rapacity. Raccoglierai misteriosi cubi e Divinity Slate da Desire Incarnations, una nuova creatura. Le Divinity Slate possono quindi essere combinate per ottenere le ricompense di questa stagione. Vedremo anche il lancio di un nuovo personaggio, Escapist Bing.

