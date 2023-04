Quali smartphone Samsung riceveranno Android 14 e OneUI 6.0? Ecco la lista completa

Samsung ha rilasciato Android 13 ai possessori di dispositivi Galaxy alla fine dell’anno scorso. La società ha svolto un lavoro straordinario implementandolo rapidamente per i dispositivi idonei. Decine di milioni di smartphone e tablet Galaxy ora eseguono Android 13 con One UI 5.0. L’attenzione di Samsung ora si sposta su Android 14.

Google ha rilasciato la prima Developer Preview di Android 14 nel febbraio 2023 e solo di recente la prima beta. Tieni presente che le anteprime di Google non sono disponibili per i dispositivi Samsung. L’azienda lancia il proprio programma beta One UI ogni anno. Possiamo aspettarci che il programma beta di quest’anno entri in funzione nel terzo trimestre.

Come sempre, un nuovo aggiornamento del sistema operativo Android è accompagnato da una nuova versione di One UI. E in questo caso Android 14 sarà abbinato alla One UI 6.0 di Samsung.

Samsung ha semplificato le sue politiche di aggiornamento del software, quindi è facile capire quali dispositivi riceveranno l’aggiornamento di Android 14 One UI 6.0. Ci sono molti dispositivi che ora sono idonei per quattro aggiornamenti del sistema operativo Android. Controlla l’elenco qui sotto per vedere se il tuo dispositivo è nell’elenco.

Galaxy S series

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z series

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A series

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A33

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy M series

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy Xcover series

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab series

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

via