ARM produrrà i propri chip per dimostrare le potenzialità delle nuove tecnologie

ARM sta costruendo i propri chip mobile. Secondo il Financial Times, la società ha incaricato il suo nuovo team di “ingegneria delle soluzioni”, guidato dall’ex dirigente di Qualcomm e designer di Snapdragon Kevork Kechichian, di produrre un semiconduttore per mostrare le capacità dei suoi prodotti.

L’obiettivo apparente di ARM con il progetto è quello di attirare nuovi clienti in vista della sua tanto attesa offerta pubblica iniziale (IPO) entro la fine dell’anno.

Il Times riporta che la società ha iniziato a lavorare sul prototipo circa sei mesi fa. Diversi dirigenti del settore hanno dichiarato all’outlet che il progetto risultante è “più avanzato” di qualsiasi semiconduttore prodotto in passato. Il fatto che numerose fonti al di fuori di ARM abbiano parlato del chip interno suggerirebbe che il prototipo è una sorta di segreto di Pulcinella all’interno dell’industria dei chip. ARM ha però rifiutato di commentare.

Secondo The Times, l’azienda non prevede di vendere o concedere in licenza il design del prototipo ad altre società. È facile da credere. Sarebbe fuori luogo per ARM fare diversamente. Il modello di business dell’azienda si basa sulla concessione in licenza della sua architettura ad altre aziende. Più di 500 aziende, tra cui Apple, MediaTek e Qualcomm, impiegano componenti progettati da ARM nei loro semiconduttori. Lo scopo tuttavia è quello di dimostrare cosa è possibile raggiungere con tutte le ultime tecnologie sviluppate dall’azienda.

Ci sono parti del mercato in cui ARM potrebbe farsi strada. Con i PC, ad esempio, i componenti ARM sono rari al di fuori dei recenti computer Mac. Come osserva The Times, la scorsa settimana la società ha avvertito gli investitori di un rischio di “concentrazione significativa” per la sua attività.

Nel 2022, i 20 clienti più importanti di ARM hanno rappresentato l’86% dei suoi ricavi. “La perdita di un piccolo numero di clienti chiave potrebbe avere un impatto significativo sulla crescita del gruppo“, ha detto la società agli analisti.

Separatamente, il progetto potrebbe essere una buona cosa per i consumatori. Secondo The Times, il team di ingegneri delle soluzioni di ARM sta anche lavorando per migliorare le prestazioni e la sicurezza dei progetti dell’azienda. Quel lavoro probabilmente si ridurrà ai dispositivi che usi quotidianamente.

