GEEKOM presenta AS 6, mini PC da gaming con AMD Ryzen 6900HX

Dopo un utilizzo esclusivo di CPU Intel, GEEKOM ha fatto il passo verso AMD con il nuovo mini PC da gaming AS 6, sviluppato in collaborazione con Asus. Si tratta di una prima volta che non vediamo l’ora di scoprire.

Il GEEKOM AS 6, alimentato dall’APU AMD Ryzen 6900HX o da AMD Ryzen 6800HX (in base alla configurazione), supera le generazioni precedenti fino al 10% nell’elaborazione quotidiana, consentendo un multitasking senza interruzioni e un funzionamento fluido. Inoltre, il processore AMD Ryzen 9 6900HX consente editing di foto e video di livello professionale, creazione di contenuti, utilizzo di giochi AAA e altro ancora.

A questo proposito, le prestazioni della grafica Radeon 680M sono migliori rispetto alle GPU dedicate entry-level. L’AS 6 ottiene un significativo potenziamento grafico offrendo immagini nitide e chiare molto più avanti della sua classe.

Se ciò non bastasse, l’azienda ha implementato un sistema di memorie di nuovissima generazione:

la RAM è di tipo DDR5 a 4800 MHz, 1,5 volte più veloce e l’8% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla memoria DDR4 a 3200 MHz

l’archiviazione è super veloce sfruttando un SSD NVMe connesso attraverso lo standard PCIe x4 Gen 4. In altre parole, velocità di lettura e scritture doppie rispetto a quelle dello standard PCI3 3.0.

GEEKOM AS 6 | Scheda tecnica

Dimensioni di 120 x 130 x 58 mm

Peso di 900 grammi

Processore AMD Ryzen 6900HX con 8 core, 16 Thread, 16MB di cache, frequenza di 3,3 GHz e Turbo fino a 4,9 GHz AMD Ryzen 6800HX con 8 core, 16 Thread, 16MB di cache, frequenza di 3,2 GHz e Turbo fino a 4,7 GHz

GPU AMD Radeaon 680M

Memoria RAM: fino a 64 GB DDR5 dual channel a 4800 MHz (32 + 32 GB)

Archiviazione: 2x M.2 2280 PCIe Gen 4×4 SSD (fino a 2 TB) 1x slot da 2,5″ per HDD/SSD SATA III (fino a 2 TB)

Connettività: Frontale: 1x USB4 Type-C 2x USB 3.2 Gen1 Type-A 1x jack audio Laterale: Kensington Lock Posteriore: 1x USB4 Type-C 3x USB 3.2 Gen1 Type-A 2x HDMI 2.1 1x DisplayPort 1.4 1x RJ45 a 2,5 Gbps 1x connettore di alimentazione a barile Generale: WiFi 6E Bluetooth 5.2



GEEKOM AS 6 sfiderà l’Intel NUC 13 Arena Canyon

La tempistica della presentazione del nuovo mini PC di Geekom non è campata in aria. L’obiettivo è competere con l’altrettanto nuovo Intel NUC 13 Arena Canyon che, pur avendo l’ultimissima CPU disponibile, non ha una potenza grafica sufficiente da competere con l’offerta AMD scelta da Geekom.