Google Pixel 8 Pro userà il più grande sensore fotografico Samsung di sempre

Google utilizza i sensori della fotocamera, i pannelli del display, i modem e altri componenti elettronici di Samsung sin dal lancio della serie Pixel 6. E continuerà a farlo con i suoi smartphone della serie Google Pixel 8 di prossima generazione. In effetti, l’azienda passerà al più grande sensore per fotocamera di Samsung.

Secondo il leaker Ice Universe, Google equipaggerà lo smartphone Pixel 8 Pro con il sensore della fotocamera ISOCELL GN2. È il sensore per fotocamera più grande di Samsung mai realizzato ed è stato lanciato due anni fa.

Pixel 8 Pro may also use Samsung GN2 1/1.12 " — Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023

ISOCELL GN2 è un sensore per fotocamera da 1/1,12 pollici con una risoluzione di 50 MP. Quasi tutti i marchi di smartphone, ad eccezione di Samsung, si stanno avvicinando a un sensore per fotocamera da 1 pollice sui loro smartphone di punta.

Google Pixel 8 Pro utilizzerà un sensore della fotocamera più grande rispetto a Galaxy S23 Ultra

ISOCELL GN2 presenta pixel da 1,4 μm e, con un processo di pixel binning 4 in 1, la dimensione dei pixel diventa 2,8 μm. In confronto, il sensore della fotocamera ISOCELL HP2 da 200 MP utilizzato nel Galaxy S23 Ultra presenta pixel da 2,4 μm dopo il pixel binning 16 in 1. Quindi, l’ISOCELL GN2 offre teoricamente prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione.

L’ISOCELL GN2 può anche sfornare immagini da 100 MP utilizzando l’algoritmo remosaic. Il più grande sensore della fotocamera di Samsung può anche registrare video 8K a 30 fps, video 4K a 120 fps e video Full HD a 480 fps.

Non manca poi la tecnologia dell’autofocus Dual Pixel Pro per una messa a fuoco rapida, affidabile e precisa. Presenta anche l’HDR sfalsato, che consuma il 24% in meno rispetto all’HDR normale e può conservare i dettagli nelle luci e nelle ombre.

Insomma, Google Pixel 8 Pro potrà contare non solo su uno dei migliori software di elaborazione delle immagini ma anche su uno dei migliori sensori fotografici presenti sul mercato.

