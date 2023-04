Il Google Play Store obbligherà le app a permettere agli utenti la cancellazione dei dati

Google sta continuando il suo lavoro sulla sicurezza dei dati nel Play Store richiedendo agli sviluppatori di fornire agli utenti un modo per eliminare i dati del proprio account.

Attualmente, la sezione Sicurezza dei dati del Play Store consente agli sviluppatori di dichiarare che “Puoi richiedere che i dati vengano eliminati“.

Andando avanti, le app che consentono la creazione di account (dall’interno dell’applicazione), “devono anche consentire agli utenti di richiedere l’eliminazione del proprio account“. Questa opzione di eliminazione deve essere “facilmente rilevabile” all’interno dell’app e all’esterno, come sul web. Quest’ultimo requisito significa che “l’utente può richiedere la cancellazione di account e dati senza dover reinstallare un’app“.

Gli sviluppatori dovranno fornire tali collegamenti a Google, con il Play Store che mostra direttamente quell’URL nell’elenco delle app.

La disattivazione temporanea dell’account, la disabilitazione o il “blocco” dell’account dell’app non si qualifica come eliminazione dell’account. Se hai bisogno di conservare determinati dati per motivi legittimi come sicurezza, prevenzione delle frodi o conformità alle normative, devi informare chiaramente gli utenti sulle tue pratiche di conservazione dei dati (ad esempio, all’interno della tua politica sulla privacy).

Con un impatto su tutte le app a livello globale, Google sta lentamente implementando questo requisito normativo dato il lavoro che gli sviluppatori dovranno svolgere:

Come primo passo, chiediamo agli sviluppatori di inviare le risposte alle nuove domande sull’eliminazione dei dati nel modulo sulla sicurezza dei dati della tua app entro il 7 dicembre. All’inizio del prossimo anno, gli utenti di Google Play inizieranno a vedere i cambiamenti riflessi nella scheda dello store della tua app, inclusa la versione aggiornata badge di cancellazione dei dati nella sezione Sicurezza dei dati e nella nuova area Cancellazione dei dati.

Ciò include la possibilità per gli sviluppatori di richiedere un’estensione (tramite Play Console) fino al 31 maggio 2024.

