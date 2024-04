Il Google Play Store ha visto numerosi cambiamenti negli ultimi due anni, con l’hub dell’app che ha recentemente abilitato le FAQ generate dall’intelligenza artificiale, con l’intenzione di utilizzare anche l’intelligenza artificiale per fornire un rapido riepilogo delle funzionalità dell’app/gioco. Nel frattempo, abbiamo appreso che Google stava lavorando anche per consentire agli utenti di scaricare più app contemporaneamente, un grande cambiamento rispetto al comportamento precedente del Play Store che consentiva un solo download alla volta.

Ora sembra che Google stia distribuendo ampiamente questa funzionalità agli utenti Android, anche se è ancora lontana dall’essere perfetta.

Google sta rilasciando in maniera ampia questa nuova utile funzionalità, che è già presente sulla maggior parte dei dispositivi, incluso sui miei smartphone con la versione 40.6.31 del Play Store. Ma il limite attualmente è di soli due download simultanei alla volta, con eventuali download aggiuntivi in sospeso contrassegnati come In sospeso fino al termine degli altri.

Al contrario, la fuga di notizie iniziale che ha rivelato questa nuova funzionalità di download multiplo suggeriva che si potessero scaricare almeno cinque app contemporaneamente, e non solo due. Tenendo presente questo, presumiamo che Google apporterà alcune modifiche aggiuntive al limite e, si spera, consentirà agli utenti di scegliere quante app possono essere scaricate contemporaneamente in questo modo.

Ma ad oggi questa funzionalità di download multiplo non si estende agli aggiornamenti delle app, con il Play Store che scarica solo un aggiornamento alla volta e lascia il resto in sospeso. Supportare i download simultanei per gli aggiornamenti delle app sarebbe senza dubbio più conveniente, anche se è probabile che Google invertirà questa opzione abbastanza presto.

Google ha lavorato per consentire agli utenti di scaricare più di un’app alla volta almeno dal 2019. Ma l’idea non è mai stata realizzata, fino ad ora. Per verificare se questa nuova funzionalità è disponibile sul tuo telefono Android, scarica due o più app/giochi di grandi dimensioni contemporaneamente.

