Gamesir si sta ritagliando uno spazio sempre più massiccio nel mondo dei controller da gaming. In passato ho recensito diversi modelli dell’azienda, alcuni dei quali dedicati al mercato mobile. E ora, con il nuovo GameSir X4 Aileron, l’azienda ha raggiunto una nuova vetta con un controller wireless assolutamente futuristico.

A differenza dei modelli tradizionali per dispositivi mobili che dispongono di una costruzione a molla orizzontale e di un connettore USB-C per collegare lo smartphone, il GameSir X4 Aileron è un controller wireless divisibile in due. Si, avete letto bene. Esattamente come i Joy-Con della Nintendo Switch, il GameSir X4 Aileron è composto da due distinte parti da separare per poterle collegare, rispettivamente, alla parte sinistra e alla parte destra dello smartphone.

Il concetto non è molto dissimile da quello tradizionale, con la differenza che le molle sono poste in posizione verticale, con ogni metà del controller che si aggancia al “lato corto” dello smartphone.

Unboxing

Iniziando il mio viaggio dalla confezione di vendita, il GameSir X4 Aileron arriva con una bella custodia da viaggio che permette un facile trasporto sia dentro borse e zaini sia al loro esterno.

Aperta la custodia, ci si trova di fronte al controller in se, insieme alla manualistica cartacea, a un buono promozionale per 1 mese di Xbox Game Pass (è un prodotto ufficiale d’altronde), a 1 cavo USB-C per la ricarica del controller e a una serie di levette e D-pad sostitutivi che servono ad adattare al meglio l’ergonomia durante il gaming.

Caratteristiche fisiche

Il controller è realizzato interamente in plastica e dispone di un layout simile, per non dire identico, a quello dei controller Xbox ufficiali. Ciò significa le levette analogiche asimmetriche e il posizionamento ABXY dei pulsanti azione (tarati per funzionare fino a 5 milioni di click).

In aggiunta a ciò, Gamesir ha deciso di adottare sensori Hall Effect sia nelle levette analogiche che nei grilletti, eliminando di fatto qualsiasi possibilità che venga sviluppato il così detto “drift”.

Non manca poi l’illuminazione LED. In questo caso l’azienda ha deciso di illuminare gli anelli attorno le levette analogiche, con tanto di possibile personalizzazione degli effetti sia dal controller stesso (utilizzando il tasto multifunzionale M) che dall’applicazione ufficiale Gamesir.

Posteriormente infine trovano spazio gli oramai classici pulsanti dorsali extra che possono essere rimappati a piacimento all’interno dell’app ufficiale.

Una chicca davvero interessante è la possibilità di sostituire i “cappelli” delle levette o del D-pad per venire incontro a diverse esigenze di ergonomia. Sono presenti in confezione sia levette più grandi che levette più piccole, in base alla dimensione delle mani di chi lo utilizza. Per il D.pad, è presente una versione che semplifica gli input diagonali, particolarmente utile a mio avviso per i giochi picchiaduro.

Abbinamento wireless e ricarica

Come detto in precedenza, il GameSir X4 Aileron è diverso da qualsiasi altro controller per smartphone sul mercato. Le due parti che lo compongono sono mantenute assieme da una serie di magneti che funzionano anche da ponte per la ricarica della parte destra (la USB-C per la ricarica è una sola e posizionata sulla parte sinistra).

Una volta separate, le due parti si abbinano in maniera wireless usando un segnale a 2,4 Ghz. Chiaramente arrivano già pre-accoppiate di fabbrica.

Per il collegamento allo smartphone invece viene usato un collegamento Bluetooth LE che viene inizializzato non appena si alza la molla per agganciare lo stesso.

Nonostante questa doppia connessione wireless che intercorre, non ho mai notato una disconnessione, un ritardo negli input o problemi di ogni genere.

Disponibilità e prezzo

Il GameSir X4 Aileron non deve essere considerato come un sostituto dei modelli tradizionali con connettore USB-C. Infatti, a mio avviso questo modello è pensato per coloro vogliono avere una maggiore flessibilità nell’utilizzo della propria “console portatile” fatta con lo smartphone e una maggiore trasportabilità. Di contro, entra in gioco il fattore autonomia della batteria che, seppur molto elevata, è un qualcosa che non è presente nei modelli con connessione fisica.

Ad ogni modo, se siete interessati all’acquisto del GameSir X4 Aileron, sappiate che è disponibile da oggi 15 maggio ad un prezzo di 109,99 euro sia sullo store ufficiale che su Amazon Italia.