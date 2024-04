Torniamo a parlare di Cammus, azienda sempre più conosciuta per i suoi kit da simracing dall’ottimo rapporto qualità prezzo. Lo facciamo per via di una nuova promozione appena lanciata (e che si estenderà fino al 5 maggio) che permette di usufruire di sconti esclusivi per i lettori di Androidblog di fino al 12%.

Gli sconti Cammus sono disponibili su tutti i prodotti a listino dell’azienda, compreso l’ottimo volante all-in-one Cammus C5 che ho recensito negli scorsi mesi. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un volante con motore elettrico “Direct Drive” da 5nm incorporato che assicura delle sensazioni tattili molto realistiche. L’obiettivo di questo set “tutto in uno” è quello di offrire un prodotto portatile e d’entrata ai nuovi appassionati di simracing in grado di restituire delle prestazioni più che buone nonostante il prezzo di vendita molto competitivo.

Altra chicca da prendere in considerazione per questo periodo promozionale è il set di pedali CP5. Seppur economici e privi di sensore a cella di carico (Load Cell), permettono di iniziare un viaggio di scoperta del mondo simracing senza spendere moltissimo. Il tutto con una qualità costruttiva impeccabile (sono realizzati tutti in metallo).

Questa promozione attiva da oggi 30 aprile e che andrà avanti fino al 5 maggio è un modo molto conveniente di acquistare un kit da simracing di qualità ad un costo davvero molto esiguo.

Come potete vedere dall’immagine promozionale, per usufruire degli sconti di fino al 12% vi basta recarvi sullo store ufficiale dell’azienda, scegliere il prodotto che più vi piace e, nel carrello, inserire il codice promo esclusivo androidblog.