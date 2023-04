Magisk 26.0 ufficiale: si prepara il terreno per Android 14

Magisk è probabilmente un nome che non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati di modding Android, ma per chi non lo sapesse, è un versatile software open source che consente l’accesso root. Per gli smanettoni e quelli ancora trincerati nella personalizzazione delle ROM nel vero senso del termine, ci sono pochissime soluzioni che corrispondono a Magisk e alla vasta gamma di moduli Magisk. Lo sviluppatore John Wu (che tra l’altro è stato assunto da Google) ha ora rilasciato Magisk 26.0, che introduce il supporto per la serie Samsung Galaxy S23 e altri dispositivi Galaxy lanciati con Android 13 e pone le basi per Android 14.

Le novità di Magisk 26.0

Non solo l’ultima versione include le correzioni necessarie per la routine di patch dell’immagine di avvio relativa ad Android 14, ma include anche alcune modifiche e miglioramenti notevoli a Magic Mount, API Zygisk, oltre a un sacco di modifiche e miglioramenti nascosti.

La build stabile ora può gestire anche l’immagine init_boot per il firmware Samsung, il che significa che non è necessario optare per un fork di terze parti o build all’avanguardia per eseguire il root del Galaxy S23.

In particolare, il componente di patching di SELinux è stato aggiornato in questa versione con un meccanismo di rilevamento delle partizioni pre-init migliorato. Di conseguenza, ci sono alcune piccole modifiche nelle fasi di installazione di Magisk. Sebbene il metodo di patching dell’immagine di avvio diretto non sia interessato, qualsiasi installazione di Magisk v26.0 e versioni successive utilizzando una recovery custom richiederà una successiva reinstallazione tramite l’app Magisk dopo l’avvio iniziale.

Per coloro che si aggrappano ancora ai vecchi telefoni Android, abbiamo delle brutte notizie, poiché Magisk 26.0 non è più compatibile con nessun dispositivo pre-Android 6.0. Purtroppo, questo significa che le versioni future supporteranno solo Marshmallow o versioni successive.

None of the active developers of Magisk, including myself, have hardware to run Android Lollipop. We rely on Android emulator for regression testing on older platforms, however Google never shipped a Lollipop emulator image that has SELinux support, so not much we can do 🤷‍♂️ — John Wu (@topjohnwu) March 17, 2023

Puoi scaricare Magisk 26.0 andando alla pagina del progetto GitHub di Magisk.

