Kobo Elipsa 2E ufficiale: stylus migliorata e illuminazione regolabile a 400 euro

Kobo ha presentato oggi il suo nuovo e-reader di fascia alta, un’alternativa da 400 euro a Kindle Scribe e reMarkable 2. Il Kobo Elipsa 2E ripete il suo predecessore del 2021 con una stylus migliore, regolazioni di illuminazione / temperatura del colore più versatili e altri miglioramenti.

Le novità di Kobo Elipsa 2E

Il Kobo Elipsa 2E ha un touchscreen e-ink da 10,3 pollici (come il suo predecessore), ma il nuovo modello ottiene un aumento della risoluzione a 300ppi. Inoltre, aggiunge il supporto alla tecnologia ComfortLight Pro, che regola la temperatura del colore e la luminosità della luce anteriore per ridurre l’affaticamento degli occhi (in altre parole, un sensore di luminosità).

Kobo afferma che la sua batteria dura più a lungo, soprattutto quando si utilizza la stylus, sebbene la sua descrizione sia specifica solo come “settimane di durata della batteria”. Il nuovo e-reader ha un processore più veloce (dual-core da 2 GHz), che porta a una latenza inferiore e a uno zoom/giro di pagina più rapido.

Supporta anche la Kobo Stylus 2 (venduta separatamente a 69,99 euro), una penna digitale migliorata (ricaricabile e più leggera del 25%) per prendere appunti. La stylus ha una “gomma” sul retro e un pulsante evidenziatore separato. Inoltre, la SleepCover opzionale include un attacco magnetico per riporla quando non la si utilizza.

Infine, il Kobo Elipsa 2E ha un design migliorato utilizzando plastica e metalli riciclati. “Prodotto con plastica riciclata e potenzialmente destinata agli oceani, Kobo Elipsa 2E ecosostenibile è progettato per catturare tutti i tuoi pensieri.“

La società di proprietà di Rakuten ha annunciato il lancio di Kobo Plus, la sua risposta a Kindle Unlimited e Audible. Il servizio di abbonamento basato su livelli offre accesso illimitato a oltre 1,3 milioni di e-book e 100.000 audiolibri. Inizia a 9,99 euro al mese per e-book o audiolibri o 12,99 euro al mese per entrambi.

Prezzo e disponibilità

Il Kobo Elipsa 2E costerà 400 euro quando verrà lanciato nei negozi e online il 19 aprile. I preordini iniziano oggi 5 aprile sul sito Web di Kobo. I clienti che ne prenotano uno prima della data di lancio negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia riceveranno una carta regalo elettronica Kobo da $ 25 per contenuti di lettura digitale. In Italia invece il pre-ordine dà diritto al 50% di sconto sulla SleepCover.

L’e-reader sarà disponibile a livello globale negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Svezia, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Malesia, Taiwan , Hong Kong, Giappone e Turchia.