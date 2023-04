Samsung, STOP agli aggiornamenti per Galaxy S10, S10 Plus, S10e e A50

Con il rilascio delle patch di sicurezza di aprile 2023, Samsung ha interrotto il supporto per molti dei suoi popolari smartphone dal 2019. Tre di loro sono dispositivi premium, mentre il restante è di fascia media. I telefoni di cui stiamo parlando sono Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10e e Galaxy A50. Questi telefoni non riceveranno più aggiornamenti software.

Tutti i suddetti prodotti sono stati rilasciati nel primo trimestre del 2019. Hanno debuttato con la versione originale della One UI basata su Android 9.0 Pie. Il Galaxy A50 è stato aggiornato solo fino ad Android 11 durante il suo periodo di supporto. D’altra parte, la serie Samsung Galaxy S10 ha ricevuto anche l’aggiornamento ad Android 12. Ad ogni modo, hanno ottenuto fino a quattro anni di copertura degli aggiornamenti di sicurezza.

È interessante notare che il Galaxy S10 5G è ancora idoneo per gli aggiornamenti di sicurezza trimestrali sebbene sia stato lanciato nello stesso periodo. Inoltre, il Galaxy S10 Lite continuerà a ricevere un altro anno di aggiornamenti di sicurezza. Questo perché l’S10 Lite è stato rilasciato quasi un anno dopo il debutto della famiglia S10 originale. Ha persino avuto accesso all’aggiornamento di Android 13 poiché è stato introdotto con Android 10.

STOP agli aggiornamento ufficiali per i Samsung Galaxy S10? Per fortuna c’è il modding

Detto questo, sebbene Samsung abbia terminato il supporto software, questi modelli della serie Galaxy S10 dovrebbero funzionare normalmente senza problemi. Tra l’altro, la community del modding supporta ampiamente questi smartphone, permettendogli di venir aggiornati non ufficialmente anche a versioni Android più recenti.

A questo proposito, vi ricordiamo di dare un’occhiata alle nostre guide su come installare una Custom Recovery e, successivamente, una Custom ROM.

