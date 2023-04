Western Digital vittima di un attacco hacker che ha sottratto dati interni

Ogni mese ci sembra di sentire parlare di una nuova violazione dei dati, a dimostrazione del fatto che nemmeno le grandi aziende sono immuni dalla compromissione delle proprie informazioni o dei propri sistemi. Oggi, Western Digital ha rilasciato una dichiarazione, condividendo di aver subito un “incidente di sicurezza della rete che ha coinvolto alcuni dei suoi sistemi” il 26 marzo.

L’azienda è stata in grado di condividere che una fonte esterna è stata in grado di penetrare le sue difese e infiltrarsi nei suoi sistemi. Sebbene non abbia condiviso ciò che è accaduto o come, Western Digital ha condiviso che ha preso provvedimenti per avviare un’indagine utilizzando esperti esterni e anche forze dell’ordine.

Inoltre, l’azienda ha anche chiuso alcuni dei suoi servizi per cercare di proteggersi (motivo per cui i dispositivi MyCloud hanno smesso di funzionare).

Ad ora, la società afferma che le cose sono ancora nelle fasi iniziali, non ha condiviso pubblicamente il tipo di dati rubati, ma ritiene che si trattasse di proprie informazioni interne. Anche se le cose potrebbero non essere al 100 percento in azienda, afferma che lavorerà per ripristinare alcune delle aree che sono state colpite.

Continua affermando che in futuro potrebbero esserci “interruzioni di parti delle operazioni commerciali della Società“. Ovviamente, a questo punto, l’unica cosa che si può fare è aspettare. L’azienda non ha emesso alcun tipo di avviso per i suoi clienti o per i suoi prodotti. Pertanto, al momento, non è necessario intraprendere alcuna azione da parte dei consumatori o delle imprese.

Ma questo può sempre cambiare, quindi è bene rimanere aggiornati se si utilizzano servizi o prodotti Western Digital.

Questo ultimo incidente di dati segue la violazione di AT&T del mese scorso che ha compromesso circa nove milioni. All’inizio dell’anno, T-Mobile ha segnalato la sua violazione che ha compromesso 37 milioni di account. Si spera che Western Digital non sia così devastante.

