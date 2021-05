Google si rivolge al modding e assume John Wu, lo sviluppatore di Magisk

Magisk è senza dubbio una delle personalizzazioni più in voga per coloro si trovano all’interno del mondo del modding Android. Lo sviluppatore John Wu fra l’altro continua a mantenere aggiornato Magisk “nel suo tempo libero”, visto che nel 2019 è stato assunto da Apple (dal 2020 a tempo pieno) e adesso si è unito a Google e, nello specifico, all’Android Platform Security Team.

https://twitter.com/topjohnwu/status/1394307859815407619

Google pubblica ogni mese un bollettino sulla sicurezza Android che identifica tutte le vulnerabilità nel framework di Android, il fork del kernel Linux di Android e le falle software dei fornitori closed-source che Google e i suoi partner hanno scoperto e per cui hanno creato patch.

Mentre Google sviluppa nuove versioni di Android, l’azienda lavora per garantire che non vengano introdotte nuove vulnerabilità e che vengano seguite pratiche di sviluppo sicure. Il sistema operativo Android viene utilizzato su oltre 2,5 miliardi di dispositivi in ​​tutto il mondo, quindi è necessario che Google abbia un intero team dedicato a rafforzare la sua sicurezza.

Dato il suo background, John Wu che si unisce a Google sembra una progressione naturale nella sua carriera. Lo sviluppo e la manutenzione di Magisk richiedono una profonda comprensione di molti aspetti relativi alla sicurezza di Android, come il processo di avvio, l’avvio verificato, SafetyNet, ecc.

C’è un potenziale conflitto di interessi per John Wu nel continuare a lavorare su un progetto che può rendere gli smartphone Android meno sicuri mentre lavora anche per migliorare la sicurezza generale del sistema operativo, ma si spera che riceverà il via libera da Google per continuare a lavorare su Magisk.

Poiché Magisk è open source, chiunque può contribuire tecnicamente ad esso, ma la complessità del progetto elimina chiunque non abbia una profonda conoscenza tecnica di Android e Linux.

