Google Chrome 113 ufficiale | Novità e download

Google ha rilasciato ufficialmente Chrome 113 sul suo canale stabile con una serie di novità molto interessanti. Chrome 113 è ora disponibile su Linux, macOS e Windows con ben 15 correzioni di sicurezza oltre a una varietà di nuove funzionalità.

Google Chrome continua ad essere il leader indiscusso nel mercato dei browser. Secondo una recente ricerca, l’azienda detiene una quota di mercato del 66,13%, molto più avanti del suo concorrente più vicino, Safari, con una quota dell’11,87%. Tuttavia, come in ogni settore, la concorrenza qui avvantaggia gli utenti e impedisce ai nomi di spicco di diventare compiacenti. Di conseguenza, tutti i browser, incluso Chrome, si aggiornano regolarmente con nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni per gli utenti.

Con Google Chrome 113, l’azienda ha fatto un ulteriore balzello in avanti in termini di funzionalità e sicurezza. Questo aggiornamento introduce una codifica video AV1 più veloce per le videoconferenze, WebGPU per impostazione predefinita e vari altri miglioramenti.

Le novità di Google Chrome 113

In particolare, fra le migliorie che la nuova versione apporta troviamo:

Codifica video AV1 più veloce : Chrome 113 ha integrato la versione libaom 3.6, che accelera notevolmente la codifica video AV1 basata su CPU. Questo aggiornamento andrà a beneficio di tutte le app WebRTC, consentendo videoconferenze più veloci ed efficienti. Google Meet ha già testato la qualità video AV1 fino a 40 kbps, mostrando il suo potenziale di utilizzo anche in situazioni di larghezza di banda ridotta.

: Chrome 113 ha integrato la versione libaom 3.6, che accelera notevolmente la codifica video AV1 basata su CPU. Questo aggiornamento andrà a beneficio di tutte le app WebRTC, consentendo videoconferenze più veloci ed efficienti. Google Meet ha già testato la qualità video AV1 fino a 40 kbps, mostrando il suo potenziale di utilizzo anche in situazioni di larghezza di banda ridotta. Funzionalità multimediali CSS : questa versione introduce le funzionalità multimediali CSS overflow-inline e overflow-block, oltre a un aggiornamento della funzionalità multimediale CSS.

: questa versione introduce le funzionalità multimediali CSS overflow-inline e overflow-block, oltre a un aggiornamento della funzionalità multimediale CSS. Funzione di andamento lineare : la nuova versione aggiunge una funzione di interpolazione linear(), consentendo l’interpolazione lineare tra più punti.

: la nuova versione aggiunge una funzione di interpolazione linear(), consentendo l’interpolazione lineare tra più punti. Supporto per set di immagini CSS(): il browser ora supporta CSS image-set() come tipo per specificare una gamma di opzioni di immagine.

il browser ora supporta CSS image-set() come tipo per specificare una gamma di opzioni di immagine. WebGPU abilitato per impostazione predefinita: WebGPU, il successore di WebGL, è ora abilitato per impostazione predefinita in Chrome 113. Ciò consente il pieno accesso del browser web alla potenza della GPU, per avere delle prestazioni migliorate per la grafica 3D di alta qualità nel Web, rendendolo uno sviluppo entusiasmante per i giocatori e altri utenti che si affidano a una grafica avanzata.

E ovviamente, vi è il pieno supporto per le passkey.

Download Chrome 113

Se utilizzate già Chrome come browser web, l’aggiornamento verrà installato in maniera automatica al prossimo riavvio. Se invece voleste provare per la prima volta Chrome (o riprovare), vi basterà cliccare su questo link che vi riporterà sulla pagina dedicata.

