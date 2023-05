Nothing Phone (2) verrà presentato in estate | Ufficiale

Il Nothing Phone (1) ha fatto il suo debutto lo scorso anno come primo smartphone della startup guidata da Carl Pei, e potrebbe (probabilmente) essere considerato uno dei telefoni più pubblicizzati fino ad oggi. Sorprendentemente, il telefono è riuscito a dimostrare, in larga misura, che l’hype non era per “niente”. Ora, il marchio ha mosso i primi passi nella campagna marketing del modello di nuova generazione, il Nothing Phone (2), e ha persino annunciato una finestra di lancio.

Nothing ha annunciato che il Phone (2) verrà lanciato questa estate. Sebbene la società non abbia rivelato la data esatta, ha confermato che il telefono sarà disponibile per l’acquisto in Europa e anche negli Stati Uniti.

Inoltre, un video animato condiviso dal brand suggerisce potenzialmente alcuni elementi di design, come la presenza di uno switch fisico. Suggerisce anche che lo smartphone arriverà con luci sul retro, simili al suo predecessore.

I dettagli sul Phone (2) sono limitati al momento, ma recentemente un dirigente di Qualcomm ha accidentalmente rivelato che il telefono sarà alimentato dal chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 (niente top di gamma Snapdragon 8 Gen 2 quindi). Questo è un aggiornamento significativo rispetto al Phone 1 che ottiene il SoC Snapdragon 778G+ sotto il cofano.

Si dice anche che il dispositivo includa uno schermo AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione FHD+. Probabilmente funzionerà su Android 13 basato su Nothing OS. Si ipotizza che il prossimo Nothing Phone (2) sia dotato di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. I rapporti suggeriscono che sarà dotato di una batteria da 5.000 mAh. Simile al suo predecessore, il Phone (2) dovrebbe supportare la ricarica wireless.