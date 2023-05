Le passkey disponibili per tutti gli account Google

Gli account Google dispongono già di alcuni livelli di funzionalità di sicurezza pensati per proteggere gli account da più tipi di attacchi online. Ora, il gigante della ricerca ha fatto un ulteriore passo in avanti lanciando una nuovissima funzionalità di sicurezza, già attiva su tutti gli account Google: le passkey.

Le passkey non sono solo un metodo di protezione quasi infallibile per chi utilizza Google Account, ma un modo molto comodo per accedere. Se non hai familiarità con il termine, le passkey sono in circolazione da un po’ di tempo e rappresentano un’alternativa alle password.

Le passkey sono uno standard aperto

Le passkey vengono utilizzate per accedere ad app e siti Web e non solo sono molto più facili da usare rispetto alle password, ma sono anche più sicure. Eliminano completamente la necessità di password e sono molto meno suscettibili di essere rubate in caso di violazione dei dati o tentativo di phishing. Le passkey si basano sull’API di autenticazione Web (WebAuthn), uno standard che utilizza la crittografia a chiave pubblica anziché le password per l’autenticazione degli utenti su siti Web e applicazioni e vengono archiviate sul dispositivo anziché su un server Web.

La creazione di una passkey sul tuo telefono Android comporterà la conferma che desideri crearne una e quindi l’autenticazione della tua identità con un’impronta digitale o una scansione facciale (puoi anche utilizzare un blocco schermo). Accedere è altrettanto facile: autentichi semplicemente la tua identità e sei a posto.

Poiché fanno parte di un’iniziativa a livello di settore per eliminare le password, funzionano su diversi dispositivi, piattaforme e browser. Ad esempio, come puoi vedere nello screenshot di copertina, puoi utilizzare una passkey memorizzata su un telefono Android per accedere a un sito Web che visiti tramite un Mac.

Nel caso voleste aumentare la sicurezza del vostro account Google, potete procedere alla creazione di una passkey direttamente da questa pagina.

Non solo Google

E Google non è la sola ad aver steso i piani per supportare l’autenticazione degli utenti tramite passkey. Diversi servizi online di grande importanza come PayPal, 1Password, Dashlane, Kayak e NordPass supportano sin da subito questo nuovo metodo di autenticazione.