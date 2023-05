Google Chrome cambia il simbolo del lucchetto di HTTPS per riflettere maggiormente il Material You

Google desiderava da tempo sostituire l’icona del lucchetto nella barra degli indirizzi di Chrome e sta finalmente procedendo con questi piani a settembre come parte di una più ampia riprogettazione del browser.

Perché cambiare l’icona del lucchetto

La società osserva come “i browser hanno mostrato un’icona a forma di lucchetto quando un sito viene caricato su HTTPS sin dalle prime versioni di Netscape negli anni ’90“. Ad oggi, oltre il 95% dei caricamenti di pagine in Chrome (per Windows) avviene tramite HTTPS. Data l’adozione diffusa, Google vuole “rivalutare il modo in cui segnaliamo le protezioni di sicurezza nel browser“.

Quando HTTPS era raro, l’icona del lucchetto richiamava l’attenzione sulle protezioni aggiuntive fornite da HTTPS. Oggi questo non è più vero e HTTPS è la norma, non l’eccezione, e abbiamo sviluppato Chrome di conseguenza.

Il lucchetto dà una falsa sensazione di sicurezza

Un altro fattore è che l’icona del lucchetto implica affidabilità quando non dovrebbe:

Nonostante i nostri migliori sforzi, la nostra ricerca nel 2021 ha mostrato che solo l’11% dei partecipanti allo studio ha compreso correttamente il significato preciso dell’icona del lucchetto. Questo malinteso non è innocuo: quasi tutti i siti di phishing utilizzano HTTPS e quindi visualizzano anche l’icona del lucchetto. I malintesi sono così pervasivi che molte organizzazioni, incluso l’FBI, pubblicano indicazioni esplicite secondo cui l’icona del lucchetto non è un indicatore della sicurezza del sito web.

La nuova icona HTTPS di Google Chrome

Chrome sta sostituendo il lucchetto con un’icona che rappresenta due chiavi dopo aver precedentemente provato un gallone capovolto. Questo nuovo design vuole essere un “indicatore neutro“, implicando anche che “la sicurezza dovrebbe essere lo stato predefinito in Chrome“.

Google nel complesso rileva che la nuova icona:

Non implica “affidabile”

È più ovviamente cliccabile

È comunemente associato alle impostazioni o ad altri controlli

Quest’ultimo vantaggio “contribuisce a rendere più accessibili i controlli delle autorizzazioni e ulteriori informazioni sulla sicurezza“. In precedenza, la ricerca ha dimostrato che gli utenti non capivano come fare clic sull’icona del lucchetto per mostrare quei controlli. Il browser continuerà a contrassegnare HTTP come non sicuro nella barra degli indirizzi.

Google lancerà la nuova icona delle chiavi con Chrome 117 all’inizio di settembre 2023 come parte della più ampia riprogettazione di Material You sul desktop.

