Vivi l’eccezionale avventura in volo fra le nuvole di Laya’s Horizon gratis su Android

Netflix sa riconoscere un buon sviluppatore quando ne vede uno e finora ha acquisito due dei giochi di Snowman come titoli esclusivi per il suo servizio gaming. Lucky Luna, un platform d’atmosfera ispirato al folklore giapponese, lanciato con ottime recensioni lo scorso settembre. E ora l’ultimo titolo dello studio, Laya’s Horizon, sembra essere un altro successo degli sviluppatori di Alto’s Adventure e Alto’s Odyssey, offrendo gran parte dello stesso fascino, questa volta in 3D.

Laya’s Horizon sembra un ritorno alle origini per lo sviluppatore. La sua atmosfera è simile ai giochi di Alto rispetto a Lucky Luna, anche se il gameplay non potrebbe essere più diverso. Laya’s Horizon è un’avventura in tuta alare 3D in cui volerai tra nuvole e montagne accompagnato da una traccia musicale rilassante ma allegra.

I controlli touchscreen di Laya’s Horizon sembrano inizialmente difficili da capire, ma una volta che hai volato in giro per un po’, ti vestirai come un professionista in men che non si dica.

Impara l’arte del volo. Lanciati dalle montagne, attraversa le foreste e plana sui fiumi per sbloccare nuove abilità, mentre esplori un mondo vasto e pacifico. Usa l’antico potere dei mantelli incantati della Gente del vento per affinare le tue abilità, affrontare sfide e vola attraverso percorsi a ostacoli che ti toglieranno il fiato. Esplora una vasta isola in questa avventura open-world ispirata al volo con tuta alare.

Completando le missioni otterrai aggiornamenti per la tuta alare, ma non c’è fretta. Il mondo aperto ti consente di giocare al tuo ritmo, permettendoti di esplorare e sperimentare con la tua tuta alare. Questo è un gioco rilassante allo scopo di rilassarsi e ha colpito questo segno eccezionalmente bene.

Mentre voli in giro per il mondo, sia in una missione che nel mondo aperto, il gioco mostrerà il tuo percorso su una mappa, diradando la nebbia per rivelare più dell’isola. È un ottimo modo per visualizzare i tuoi progressi, dando un senso di avanzamento che mancava ad Alto’s Adventure.

Download di Laya’s Horizon

Laya’s Horizon è uno straordinario sforzo di Snowman, che fonde il fascino e l’atmosfera affascinante di Alto’s Adventure con un vasto mondo aperto e spettacolari immagini 3D. Sebbene sia un po’ complicato padroneggiare i controlli, il risultato è un’avventura incantata che sembra il naturale passo successivo per lo sviluppatore su dispositivi mobili.

Avrai bisogno di un account Netflix per giocare, ma oltre a questo, non ci sono costi.

via