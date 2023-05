Recensione Proscenic BM300: un baby monitor smart ma tradizionale

Nell’epoca in cui anche i forni a microonde sono smart e sono dotati di connettività WiFi, ci siamo imbattuti in un inusuale prodotto che mette un piede nel campo dei gadget smart e l’altro nella tradizione e nella privacy. Stiamo parlando del baby monitor Proscenic BM300.

La particolarità che più ci ha colpito di questo prodotto è il suo essere smart senza tuttavia necessitare di uno smartphone, di una rete WiFi, del cloud o di qualsiasi altra cosa per funzionare. Formato semplicemente da una telecamera motorizzata e da un “mini tablet” che funge da display, lo abbiamo trovato quanto di più azzeccato possibile per lo slogan dell’azienda “Live Smart, Live Easy“.

Pro Semplicità d'uso

Rapporto qualità prezzo molto buono

Sensore di temperatura integrato Contro Visione notturna non chiarissima

Unboxing

La confezione di vendita di Proscenic BM300 include tutto il necessario per fare funzionare al meglio il set.

Oltre alla videocamera e al display, l’azienda ha messo a disposizione:

2x alimentatori da parete (uno necessario per la telecamera, uno utilizzabile per la ricarica del display)

1x cavo micro USB per la telecamera

1x cavo USB-C per la ricarica del display (è possibile usare anche un normale caricabatterie dello smartphone)

1x placchetta per un possibile montaggio a parete o sul tetto

Fisher e viti per il montaggio

Manualistica cartacea

Prima configurazione

Non essendo smart nel senso più comune del termine, non c’è bisogno di alcuna configurazione. Siamo rimasti positivamente sorpresi nel vedere che sono stati necessari non più di 30 secondi per avere il baby monitor funzionante al 100%.

In altre parole, basta collegare la telecamera alla presa di corrente a muro e avviare il display con l’apposito tasto. Tempo 30 secondi e si vede già il feed video della telecamera. Si tratta letteralmente di un set Plug&Play.

In termini di facilità d’uso, non crediamo che ci sia nulla di migliore.

Qualità della visione

Avere una visione chiara dei propri figli è fondamentale per i genitori, ancora di più di una risoluzione elevata. Con la videocamera in dotazione, Proscenic BM300 offre un buon rapporto fra la risoluzione, l’accuratezza dei colori e la nitidezza delle immagini. Non è la migliore in assoluto per qualità video ma, nel complesso, è abbastanza buona.

Trattandosi di una videocamera motorizzata, è possibile far ruotare in orizzontale l’inquadratura di 355° e in verticale di 60°.

Considerando che la visione del feed video può avvenire solamente sul display in dotazione, ci si aspetterebbe che la qualità della videocamera sia la stessa di quella dello schermo. E invece, Proscenic ha pensato ad un utilizzo aggiuntivo, motivo per cui la risoluzione della videocamera da 5 MP e la ripresa a 1080p eccede quella del display.

Ci riferiamo alla possibilità di registrare i video direttamente su di una micro SD. Con il BM30 però, si hanno a disposizione due scelte:

Inserire una micro SD nella videocamera e registrare i video a risoluzione 1080p

Inserire una micro SD nel mini tablet e registrare video a risoluzione 480p

Il tutto è configurabile direttamente dal tablet, recandosi su Impostazioni e poi su Registrazione.

Presenti poi una serie di sensori a infrarossi nella videocamera che permettono di avere una chiara visione notturna anche in assenza totale di luce. Questa chiaramente è una funzione fondamentale per un prodotto come il baby monitor. Pur non illuminando la scena perfettamente, permettono di avere una visione chiara fino a una distanza di 5 metri.

Il mini tablet che gestisce tutto il baby monitor

La gestione di tutto il set e della parte smart avviene dal mini tablet. Dotato di un display da 5 pollici molto luminoso, la navigazione nei vari menu avviene attraverso i tasti fisici presenti sul lato. Purtroppo non è touchscreen.

Per aumentare la ricezione del segnale, è necessario alzare l’antenna superiore.

Posteriormente invece è presente un comodo piedistallo incorporato che permette di mantenere in un angolo ideale il tablet. Nella stessa zona trova spazio poi lo speaker di sistema che permette la comunicazione a due vie.

Proscenic ha fatto in modo di semplificare anche qui l’interazione fra genitore e baby monitor, con delle icone molto vistose e funzionalità chiare e di facile utilizzo. Di fatto, entrando nelle impostazioni tramite il tasto a forma di ingranaggio si presentano delle icone molto colorate per ogni funzione.

Funzioni smart pensate per i bambini

Ma cosa rende smart il Proscenic BM300? Innanzitutto tutto, la capacità di avvisare i genitori in caso di aumento o calo della temperatura ambientale. Sulla telecamera è infatti presente un sensore di calore (il “filo” accanto all’antenna) che è impostato per segnalare con un avviso sul display una temperatura inferiore ai 18° o superiore ai 30°.

Oltre a ciò, grazie al microfono integrato nella telecamera, è possibile ricevere un avviso in caso di rilevazione di un rumore o del pianto del bambino. Questa è una funzione abbastanza standard in questo genere di prodotti ma è comunque bene segnalarlo.

La terza funzione smart si lega sempre alla rilevazione del rumore. In caso di avviso, è possibile far riprodurre alla telecamera una serie di suoni musicali, ninne nanne e canzoni che hanno lo scopo di calmare il bambino in attesa dell’arrivo del genitore.

Copertura del segnale

Pur non avendo strettamente il supporto al WiFi, il Proscenic BM300 utilizza una tecnologia di trasmissione digitale molto simile. Da ciò ne deriva che anche la copertura è simile a quella del WiFi.

Grazie però alla presenza di un’antenna esterna sia sulla telecamera che sul display, nei nostri test la potenza del segnale è risultata sempre sufficiente.

Secondo quanto indica l’azienda stessa, “la tecnologia OFDM senza interferenze offre una stabilità e una sicurezza eccezionali per la trasmissione del video del tuo bambino. Con una portata fino a 300 metri (all’aperto), puoi goderti completa libertà di movimento in casa mentre sei comunque in grado di tenere d’occhio il tuo piccolo“.

Nel nostro caso non l’abbiamo testato a distanza di 300 metri ma abbiamo fatto la prova a posizionare la telecamera a casa di nostra nonna e il display a casa nostra (le due case sono una di fronte all’altra) e, con grande sorpresa, siamo riusciti a visionare il feed video e a ruotare la videocamera senza problemi (anche se l’indicatore della potenza del segnale aveva una sola tacca).

Autonomia del mini tablet

Mentre la videocamera deve necessariamente essere connessa alla rete elettrica per funzionare, il mini tablet è dotato di una batteria interna da 3600 mAh che assicura, stando ai dati di Proscenic, fino a 12 ore di autonomia.

L’autonomia chiaramente dipende da vari fattori, luminosità dello schermo in primis. Aggiustando la luminosità intorno al 50% e impostando lo spegnimento automatico dello schermo dopo 1 minuto, nelle nostre due settimane di test abbiamo dovuto ricaricare la batteria solamente due volte.

Facciamo presente che, quando in standby, il display continua a consumare e energia in quanto rimane sempre connesso alla telecamera in attesa di allarmi o suoni.

Conclusioni

Quando abbiamo ricevuto il pacco con il Proscenic BM300 abbiamo subito pensato che si trattasse di una videocamera IP da fare funzionare attraverso lo smartphone e simile ai mille altri modelli presenti sul mercato. Siamo tuttavia rimasti piacevolmente sorpresi dal fatto che nulla di tutto ciò è vero. Il baby monitor Proscenic BM300 si può certo definire smart ma la sua carta vincente è a nostro avviso “l’esserlo a modo suo”.

Se consideriamo poi la semplicità d’uso e anche la possibilità di espandere il set aggiungendo fino a 5 altre videocamere, ecco che ci troviamo di fronte a una soluzione da tenere fortemente in considerazione.

Per non parlare poi del prezzo di listino di 150 euro che quasi mai si trova, dal momento che viene spesse volte offerto in sconto intorno ai 100 euro.

