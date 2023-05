Dopo tanti rumor arriva la conferma: “Nothing Phone (2) userà lo Snapdragon 8+ Gen 1”

Nothing ha dato il via all’hype per Nothing Phone 2 al MWC 2023 di quest’anno, rivelando che il telefono verrà lanciato con un chip più premium. La società guidata da Carl Pei ha anche confermato che il Phone 2 vedrà un lancio più ampio, incluso un lancio ufficiale negli Stati Uniti. Quindi, all’inizio di questo mese, Nothing ha pubblicato un video teaser sul lancio del telefono in estate del 2023.

A poche settimane dal debutto del secondo telefono di Nothing e mettendo fine a una serie di rumor e indiscrezioni, Carl Pei ha rivelato che il Nothing Phone 2 utilizzerà lo Snapdragon 8+ Gen 1.

🚀 Performance boost: Initial tests show that app opening speed on Phone (2) is TWICE as fast compared to Phone (1), with an impressive 80% overall performance improvement. It’s looking very promising! — Carl Pei (@getpeid) May 18, 2023

In una serie di tweet, il fondatore di Nothing ha dettagliato l’aumento di velocità che porterà il chip Qualcomm più veloce. Rispetto al Phone 1 e al suo SoC Snapdragon 778G, il Phone 2 offrirà un miglioramento delle prestazioni dell’80% e aprirà le app due volte più velocemente secondo i test dell’azienda.

Oltre alle prestazioni più veloci, il chip Snapdragon 8 porterà “significativi miglioramenti” alla durata della batteria, alla connettività di rete e alle capacità di imaging. Questo è stato uno dei motivi principali per cui l’azienda ha optato per la serie Snapdragon 8 rispetto alla piattaforma Snapdragon 7xx.

Grazie al potente ISP del chip Snapdragon 8+ Gen 1, il Nothing Phone 2 sarà in grado di registrare video 4K a 60fps e offrire Raw HDR. Sebbene non sia l’ultimo e il più potente, lo Snapdragon 8+ Gen 1 è il secondo chip più potente di Qualcomm per dispositivi Android. E optando per un SoC leggermente più vecchio, l’azienda Carl Pei sarà in grado di tenere sotto controllo il prezzo di Nothing Phone 2 e renderlo più accessibile.