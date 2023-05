OpenAI lancia l’app ufficiale di ChatGPT

ChatGPT fino a oggi è stato disponibile solamente attraverso il sito web ufficiale. Ora però OpenAI ha lanciato un’app ChatGPT gratuita per iOS. È la prima app per smartphone ufficiale per il modello di linguaggio virale, che si unisce a un campo affollato di software di intelligenza artificiale mobile di terze parti in lizza per la tua attenzione, molti dei quali attingono alle API GPT-3.5 e GPT-4 che alimentano ChatGPT.

Per ora l’app è disponibile solo negli Stati Uniti, ma la società afferma che si espanderà in altri paesi “nelle prossime settimane“. Dal punto di vista delle funzionalità, l’app di OpenAI ha l’aspetto e si comporta in modo molto simile al sito Web ChatGPT, con l’aggiunta dell’input vocale utilizzando il riconoscimento vocale Whisper di OpenAI.

Consente inoltre di passare dal modello di lingua standard a quello GPT-4 per gli abbonati ChatGPT Plus, nonché la cronologia delle conversazioni (sincronizzata dal desktop se si accede con lo stesso account) e la possibilità di esportare i dati ed eliminare o rinominare le conversazioni.

Tuttavia, i plug-in lanciati di recente dall’azienda, incluso l’accesso web in tempo reale, sono assenti.

OpenAI suggerisce che gli utenti Android non rimarranno all’oscuro a lungo, poiché la società promette: “Sei il prossimo!“

Inoltre, la versione dell’App Store è attualmente realizzata solo per iPhone, quindi gli utenti iPad devono attenersi al sito web di ChatGPT o utilizzare l’app iOS goffamente ingrandita alle dimensioni del tablet.

Ricordiamo che il servizio di OpenAI era stato bloccato in Italia per questioni legate alla privacy e alla non comunicazione di come raccoglie i dati sugli utenti. Dopo una breve assenza però, ChatGPT è nuovamente disponibile in Italia grazie ad alcune modifiche apportate alla privacy.

