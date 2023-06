Android 14 può fornire dati precisi sulla salute della batteria

Android 14 è uscito da un po’ di tempo nella sua forma beta, ma stiamo ancora imparando costantemente nuove funzionalità nascoste al suo interno: l’ultima in linea è un’API che ti consente di verificare lo stato di salute della tua batteria, simile a quello che Apple ha offerto per un po’ di tempo sugli iPhone.

L’unico avvertimento è che in questo momento hai bisogno di un’app di terze parti con accesso privilegiato al sistema per dare un’occhiata alle statistiche del tuo telefono, e anche in questo caso non è chiaro quanto siano accurati i dati.

Android 14 fornirà indicazioni sulla salute della batteria

Le nuove API responsabili della visualizzazione delle statistiche sulla salute della batteria in Android 14 sono state individuate da Mishaal Rahman qualche tempo fa, ma sembrava che fossero completamente accessibili solo per le app di sistema (il che indica che Google vuole aggiungere una funzione di salute della batteria alle impostazioni di sistema sui telefoni Pixel a un certo punto). Tuttavia, risulta che anche le app di terze parti sono in grado di lavorare con queste API privilegiate con l’aiuto di un’autorizzazione attivata tramite ADB.

Lo sviluppatore @narektor si è assunto questo compito e ha creato Batt, un’app proof-of-concept in grado di controllare il livello di salute della batteria di uno smartphone con Android 14.

Tuttavia, Mishaal Rahman osserva che il chilometraggio può variare. L’app non è in grado di misurare effettivamente lo stato della batteria da sola: serve solo come mezzo per visualizzare esattamente ciò che le API di Google gli dicono. Alcuni dati vengono addirittura bloccati poiché è stato confermato che non sono corretti, come la “data del primo utilizzo“, che mostra 2020-12-01 per molti, indipendentemente da quando è stato effettivamente utilizzato per la prima volta.

Inoltre, non è chiaro come vengano raccolti e archiviati esattamente i dati sulla salute della batteria. Data la mancanza di un’interfaccia utente ufficiale per questo da parte di Google, è anche possibile che le API semplicemente non siano ancora pronte per l’uso.

Se hai già installato Android 14 Beta sul tuo telefono Pixel, puoi provare tu stesso l’app scaricando “Batt” da Gitlab. L’app fa un buon lavoro nel guidarti attraverso il processo di installazione, inclusa una nota che devi installare Shizuku per usarlo, un servizio che ti consente di utilizzare le API di sistema senza doversi preoccupare di un’interfaccia a riga di comando.

via