In preparazione del Pixel Watch 2, Google spiega come funzionano le funzioni cEDA di Fitbit per il monitoraggio dello stress

Il Google Pixel Watch 2, il cui lancio è previsto nel mese di ottobre con a bordo un SoC tutto nuovo, dovrebbe essere dotato di un sensore di attività elettrodermica continua (cEDA) per il monitoraggio dello stress. Google ha ora pubblicato un post che spiega come funziona “la funzione Body Response di Fitbit per rilevare lo stress“.

Fitbit lavora sul cEDA dal 2020 e Google ne trarrà beneficio

Per chi non lo sapesse, Fitbit offre un punteggio di gestione dello stress che “esamina i dati fisiologici, di sonno e di attività dell’ultima notte, del giorno precedente e della settimana precedente“. Generato giornalmente:

“Un punteggio elevato indica che il tuo corpo mostra meno segni di stress fisico, quindi potresti prendere in considerazione l’idea di intraprendere un nuovo progetto o fare esercizio”.

“Un punteggio basso indica che il tuo corpo potrebbe mostrare segni di stress, quindi potresti voler fare una pausa: andare a letto presto o meditare”.

Con il Fitbit Sense nel 2020, l’azienda ha introdotto un sensore sEDA che funziona su richiesta per consentirti di controllare i livelli di stress in qualsiasi momento. Ha funzionato misurando “i livelli di micro-sudore sul palmo della mano per brevi periodi di tempo”.

Due anni dopo, il Fitbit Sense 2 ha introdotto un sensore di attività elettrodermica continua (cEDA) al polso per alimentare la funzione “Body Response”.

Come funziona la piattaforma cEDA di Fitbit e Google

Fitbit esamina i livelli di sudore, la frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e la temperatura della pelle (attraverso un altro sensore dedicato, che ci aspettiamo abbia anche Pixel Watch 2) e lo esegue attraverso un algoritmo di machine learning: “L’algoritmo è progettato per cercare improvvisi cambiamenti in queste metriche e suggerirti al momento giusto, offrendoti l’opportunità di riflettere su ciò che potrebbe causare il tuo stress o intraprendere azioni come la respirazione guidata o le passeggiate per ridurlo.”

Fitbit sa anche di non inviare avvisi quando ti alleni. Mentre indossi Sense 2 (nel corso di un mese), “l’algoritmo utilizza sempre più dati per determinare la tua attività di base per rilevare con maggiore precisione i cambiamenti acuti da quella linea di base“.

Al momento del lancio del Google Pixel Watch 2, la funzione di tracciamento dello stress cEDA di Fitbit avrà un anno e, si spera, questi miglioramenti e ottimizzazioni arriveranno al nuovo dispositivo.